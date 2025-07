El bar de la esquina

Conocía casi de memoria sus poemas. Pero no lo que Francisca Aguirre había escrito en el género de la narrativa. Tampoco se puede saber todo. Quien piense que sí es que es más tonto de lo que aparenta: que ya es mucho. He visto tantas veces cómo hacían el ridículo delante de un auditorio que no se tragaba las tonterías que salían por la boca del sabelotodo... En fin, que me lío y sólo quería decir que he conocido una escritura superinteresante (¡qué bien queda y qué moderno lo de superinteresante, ¿a qué si?!) gracias a la editorial carpenoctem, a un libro de escasísimas dimensiones titulado Que planche Rosa Luxemburgo, al prólogo excelente y entusiasta de Clara Morales y a esa escritora para mí imprescindible que es Paca Aguirre. Lo de Francisca es que nadie lo usa. Siempre ha sido Paca, la poesía de la rabia, del dolor, de la ironía, de la memoria del daño incalculable, de todo lo que ustedes y yo mismo podemos exigir a la poesía de verdad, una poseía que no es la que se vende como churros para que nos sintamos felices y comamos perdices: la poesía bonita que da esplendor a un vacío más clamoroso que los silencios y el sudor de Núñez Feijóo cuando habla Díaz Ayuso en su presencia. En fin, que me lío y lo que quería es escribir aquí que he disfrutado a tope la lectura de un libro que a pesar de su aparente fragilidad física te deja una cantidad de subrayados que no conocía desde que leí los siete tomos de En busca del tiempo perdido (no se lo crean: nunca conseguí pasar del primero o el segundo y eso que reconozco la grandeza literaria de Proust. Pero esa lentitud exasperante, ese no moverse de la cama en doscientas páginas… qué quieren que les diga).

La escritura del texto se da entre 1979 y 1982. Relatos que se leen como uno solo. Personajes que son los mismos en todos ellos. Situaciones que se repiten magistralmente y nunca provocan cansancio de ninguna clase. De clase sí que hablan las páginas del libro. La lucha de clases. En esta ocasión entre una mujer ama de casa y su marido escritor reconocido. Si se trata de la vida real que vivieron juntos Paca Aguirre y Félix Grande, a lo mejor sí, aunque el poeta se llame Horacio en los relatos. La lucha de clases -¿no lo es también la de género?- en este libro que da para un millón de páginas y te mueres de la risa a la vez que te entran ganas de meterte a terrorista. Lo que escribe Clara Morales en la presentación: «Me pregunto si es posible escribir mientras se planchan camisas…». Y poco más adelante: «… quién planchó, y quien plancha, las camisas de los escritores». Un lujo de prólogo. Como el de la lectura -ya lo dije- de las historias cotidianas de Que planche Rosa Luxemburgo, quien no contemplaba precisamente el trabajo doméstico con la suficiente calidad revolucionaria. Y qué pasa con Virginia Wollf: tuvo una habitación propia para escribir, sí, de acuerdo, pero tenía personal a su servicio y, a pesar de eso, vaya mierda de vida, ¿no? También eso sale en este libro que te llena de mucha risa a ratos y otros ratos de una rabia que te hace pedazos. «Lo malo de ser un ama de casa es que, como al soldado, el valor se le supone», escribe en La historia nos juzgará. O cuando después de leer y sufrir con Memorias de África y de angustiarse como si fuera la hija del agobio de Triana se agarra el bolso y deja una nota para que la vean Horacio y la hija de ambos cuando lleguen a casa pensando que la mesa estará dispuesta para la felicísima comida familiar: «Estoy en el bar de la esquina». La revolución. Como muy bien se dice en el prólogo: «De un lado, el deber; del otro, la tentación de la huida». Y así todo el libro. Implacable manifiesto sobre la desigualdad que no cesa y aún menos en las casas familiares.

No sé si ustedes -me refiero a los hombres, escritores, albañiles, profesores de lo que sea y donde sea, marmolistas de lápidas funerarias…- han planchado alguna vez. Si lo han hecho, coincidirán conmigo en que lo que más jode es planchar las camisas. El otro día pasé por una tintorería y me detuve un buen rato mirando insistentemente, desde esta parte del mostrador, cómo una mujer planchaba una camisa. Y me agobié sólo con mirarla. Qué perfección. Lo mío es más pedestre, absolutamente impresentable. Menos mal que no uso apenas camisas. Bueno, creo que nunca o casi nunca. Si me dan a elegir, me quedo con todos los relatos. Pero especialmente con uno que tiene que ver también con la huida como gesto revolucionario. La mujer llega a casa y se cruza con el marido y la hija que se van tranquilamente a comer a casa de los abuelos. Y se pone a revolucionar su cabeza. La televisión. Los anuncios de viajes. Recuerda a Pessoa porque la mujer lee lo que no está escrito: «La mejor forma de viajar es sentir». Que te den, creo que piensa la mujer ama de casa. Y piensa no sabe por qué en Santiago de Compostela, en la lluvia que debe ser como la lluvia en el Havre cuando el exilio familiar con el padre perseguido, en que le duele la tripa porque a lo mejor es que ya no puede más con tanta plancha y tanta faena doméstica. Y ya está: se va al perchero, descuelga el abrigo, agarra el bolso que es el mismo del bar y de siempre, coge un taxi y le dice al conductor: «Por favor, lléveme a la Estación del Norte». Está cansada de tanto paripé, de tanta mentira, de tanto leer y de las habitaciones propias y las revoluciones que no te quitan de planchar y fregar la casa y los trastos de la comida mientras Horacio y quienes son -somos- como él se pegan -nos pegamos- la vida padre.

Lean este tan pequeño como inmenso libro. De verdad, léanlo en cuanto puedan. Se reirán. Se cabrearán. Cambiarán de humor a cada paso de su lectura. Pero si no la conocían -como a mí me pasaba antes de Que planche Rosa Luxemburgo- descubrirán a una escritora -no sólo poeta- que se llama Paca Aguirre. Lean este libro, ¿vale? Léanlo.