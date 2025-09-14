Todo listo para un nuevo carril bici en la calle San Vicente

El Ayuntamiento de València, a través del servicio de Movilidad, iniciará este mes las obras del nuevo itinerario ciclista que discurrirá por la calle San Vicente Mártir, desde la intersección con Maestro Sosa hasta la avenida Doctor Tomás Sala, y conectará con los carriles bici de Roís de Corella, la avenida Giorgeta, la calle Dolores Alcaide y el carril bici, también en proceso de ejecución, de Joaquín Navarro. Se trata del tramo de la calle San Vicente en el que se ha eliminado la denominada «acera de la muerte» y se ha proyectado el PAI de Moncayo.

Será un carril bici bidireccional, sobre un trazado de 1.600 metros de longitud, que discurrirá fundamentalmente segregado por la calzada y pegado a la acera oeste. En esta avenida, además, se pretende realizar una reestructuración de los carriles de circulación, con sólo un carril dirección hacia la avenida Doctor Tomás Sala, entre Giorgeta y el bulevar sur.

El proyecto, nacido de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017, y adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU por un importe de 657.420 euros y un plazo de ejecución de 5 meses, es concesionario de una ayuda del 90% de su presupuesto base (sin IVA), a través de la Unión Europea y de los fondos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Precedentes

Este carril bici de la calle San Vicente no es el único que se ha puesto en marcha este año. De hecho, ya están avanzadas las obras para la ejecución del carril bici de Tres Forques, que tiene un trazado de 4 kilómetros y es uno de los más largos de la ciudad.

Hay que tener en cuenta que la creación de carriles bici sigue siendo una de las peticiones más habituales de los vecinos en los presupuestos participativos, de los que hay en marcha un nuevo proceso bianual que se encuentra en la fase de evaluación por parte del Ayuntamiento de València para determinar cuáles son viables y cuáles no, bien porque ya están proyectados, bien porque legal o económicamente no pueden ser ejecutados.