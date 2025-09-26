Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia de Mislata

Juzgado de 1ª instancia 4 Mislata Ordinario 754/22 SENTENCIA 73/2024 En Mislata, a 7 de mayo de 2024. Vistos por mí, D. Antonio Baños López, magistrado-juez de este juzgado, los autos de juicio ordinario 754 del año 2022 en los que figura como parte demandante D. AGUSTÍN MARCH ZARZOSO, quien comparece debidamente representado por la Procuradora de los Tribunales Dña. Begoña Molla Sanchís, y como demandados EDITORIAL PRENSA V ALENCIANA S.A.U. (editora del Diario Levante EMV) y D. IGNACIO CABANES LÓPEZ, que comparecen debidamente representados por el Procurador de los Tribunales D. Rafael José López García, con intervención del MF, sobre reclamación de cantidad por vulneración del derecho al honor, conforme a los artículos 117 y siguientes de la Constitución Española dicto la presente sentencia el nombre de Su Majestad El Rey de España.

HECHOS

Primero.-

ordinario por la que D. AGUSTÍN MARCH ZARZOSO, en adelante el demandante, reclamaba de EDITORIAL PRENSA V ALENCIANA S.A.U. y D. IGNACIO CABANES LÓPEZ, en adelante los demandados, el abono de 10.000 euros por vulneración del derecho al honor al publicarse diversas noticias que habrían atentado injustificadamente contra el mismo.

Segundo.-

falta de legitimación activa del demandante al no identificarse en las noticias, así como por entender que no se había vulnerado el derecho al honor por tratarse de un reportaje neutral, y en todo caso no proceder la publicación de la sentencia por desproporcionada e innecesaria.

Tercero.-

oportunas y celebrándose la vista con práctica de interrogatorio del demandante y la testifical de Dña. Marta Huguet y Dña. Carmen García, ratificándose las partes en sus pretensiones y solicitando el MF la condena con abono de 8.000 euros y publicación de la sentencia, quedando así los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-

activa que oponen los demandados frente al demandante, pues afirman que la noticia no se refería en ningún caso al demandante, ni lo identificaba ni lo mencionaba en modo alguno. Aspecto importante el de la identificación que hace poco ha sido ilustrado por la reciente y conocida Sentencia del Tribunal Supremo 910/2023 de 8 de junio, la cual en su Fundamento de Derecho 3.2 afirma: 3.2 El requisito de la identificación del demandante. En segundo término, es necesario determinar si cabe entender que las manifestaciones de la ministra afectan o no al demandante, y si éste, en consecuencia, se puede considerar portante de un interés jurídico que le legitime para el ejercicio de la presente acción, pues se alega por la Abogacía del Estado que, al no revelarse expresamente su identidad, no es merecedor de tutela judicial. No podemos aceptar este motivo de oposición. En este sentido, compartimos los argumentos esgrimidos por el Ministerio Fiscal, en tanto en cuanto cita la doctrina de esta Sala de la que es reciente expresión la sentencia 47/2022, de 31 de enero, en la que señalamos, con cita de otros precedentes, que: "Con carácter general, en los conflictos entre la libertad de expresión y de información y el derecho al honor y la intimidad, la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta sala han admitido que cabe apreciar la existencia de intromisión ilegítima siempre que la identificación del destinatario o el objeto de las expresiones resulte posible, siquiera para las personas de su círculo más próximo, por las referencias indirectas o las circunstancias concurrentes. "En la STC 266/2005, de 24 de octubre, se consideró identificado al afectado (a quien se imputaron hechos que no eran ciertos), al que no se mencionó por sus nombres y apellidos, por la referencia "al funcionario encargado" de un asunto muy concreto al que se referían las manifestaciones; y en la STC 66/2009, de 13 de marzo, aunque no se proporcionó en las declaraciones discutidas el nombre de los funcionarios afectados, se consideró que se efectuaron precisiones suficientes para que fuesen identificados, lo que sucedió desde el primer momento en dos diarios. "En la jurisprudencia de esta sala, la sentencia 437/2014, de 21 de julio, se consideró identificado al afectado por la referencia "al técnico del área de personal" del ayuntamiento en la rueda de prensa del portavoz del sindicato en la que, tras una denuncia penal por haberse presentado una certificación falsa en un proceso contencioso-administrativo, manifestó ante los periodistas que el alcalde, el secretario, y el técnico de personal habían mentido al juez. "En la sentencia 677/2015, de 26 de noviembre, se valoró que aunque las referencias a la demandante en un programa televisivo en el que se realizó una intromisión en su honor eran vagas, su identificación era altamente probable para los espectadores seguidores del programa, dada las alusiones realizadas con anterioridad en los programas anteriores. "En la citada sentencia 50/2017, de 27 de enero, aunque no se mencionó por su nombre y apellidos a la demandante, se le identificó sin duda por su condición de directora del programa televisivo en el que participó. "En la sentencia 156/2018, de 21 de marzo, se consideró inequívoca la identidad del personaje de ficción con el demandante en atención a la coincidencia del apellido y las menciones a su puesto de director de comunicación de una corporación pública". En la más reciente sentencia 668/2022, de 13 de octubre, se entendió que "la identidad de la persona a la que se hacía esa imputación directa podía ser conocida por los artículos de prensa y programas de televisión que, a partir del artículo publicado en El Español, estaban ocupándose de tales hechos. Pues bien, en este caso, la identificación del actor no puede negarse, en su condición de pareja de la indultada y padre biológico de su hijo, lo que tuvo incluso repercusión previa en los medios de comunicación social, por la trascendencia de la noticia, atribución de la custodia al padre, condena de la Sra. Celsa y proceso de concesión del indulto. No es cierto, pues, que fuera el demandante quien voluntariamente salió del anonimato, cuando era perfectamente identificable como la persona a la que se atribuían los malos tratos, que constituyen el objeto de las palabras consideradas atentatorias a su derecho fundamental honor.” Pues bien, a la vista de lo anterior no cabe sino desestimar la causa de oposición relativa a la falta de legitimación activa, pues de la prueba practicada en juicio se desprende que el demandante fue perfectamente identificada tanto por las referencias de la propia noticia como del resto de la situación en que de hecho se encontraba. En este sentido cabe señalar que el artículo aportado como documental a la demanda se refería a “ un empresario de Mislata dueño de un estanco que se enfrentaba a 27 años de cárcel por violar tres veces a una empleada”. En el acto de la vista quedó acreditado mediante la declaración del demandante y de las dos testigos que no existían en el momento de los hechos más de 10 estanqueros en Mislata, y que no se había tenido conocimiento de que ninguno de ellos, salvo el demandante, hubiera sido ni denunciado por hechos similares ni enjuiciado y absuelto por hechos análogos. Estas circunstancias, por sí solas, ya son suficientes como para permitir una perfecta identificación del sujeto al que se refiere el artículo, aún cuando no se diera su nombre y apellidos. Y tan es así que como declaró el demandante, así como por la testifical, D. Agustín fue desde el primer momento identificado como el denunciado, perdiendo parte de su clientela, y siendo reprendido en ocasiones por la vía y establecimientos públicos de Mislata, población que no hemos de olvidar que es de pequeño tamaño.

SEGUNDO.-

demanda pues entienden que están ejerciendo debidamente su derecho constitucional de información libre, que circunscriben a esta noticia como relevante y de especial importancia en la que ha intervenido una persona de proyección pública. Afirma haberse centrado en la noticia en sí y no la identidad del demandante, siendo que el artículo habría reflejado fielmente acontecido en las diligencia penales en cuestión. Es cierto lo que afirman los demandados sobre la doctrina legal y constitucional del derecho de información, plasmada entre otras en la citada STC 6/1981 de 16 de marzo, y es cierto que la mayor parte de la noticia cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales fijados al respecto, pero como antes se especificó, sí se considerá que las expresiones trascritas en el fundamento de Derecho anterior exceden el contenido del derecho a la información para entrar dentro del ámbito de la libertad de expresión u opinión. En el sentido señalado por la también citada SAP Valencia 85/21, la cual afirma que no son suficientes para desvirtuar tales libertades con relación a la veracidad de la noticia las inexactitudes y errores circunstanciales de la información, este juzgador concluye que las tres expresiones reseñadas exceden la libertad de información y los límites de la libertad de expresión y opinión pues no se refieren a la sentencia en sí y no respetan los límites que fija el derecho al honor del hoy demandante. Y es que en concreto no se considera que constituyan una mera transmisión de información veraz, sino opiniones personales que conculcan el honor del demandado (tal y como expone el Ministerio Fiscal en su informe) tres expresiones del artículo, recogidas dos de ellas en el encabezamiento al afirmar que: “la Audiencia de Valencia estima que la víctima, a la que engaño con unas prácticas simuladas, denunció por su decepción al no ser contratada ” y “ absuelven a un empresario de Mislata que se enfrentaba a 27 años de cárcel por violar tres veces a una empleada”, y la del párrafo séptimo que afirma: “De hecho, aunque no se hubiera ejercido violencia ni amenazas para subyugar el consentimiento sexual de la víctima, sí que cabría la posibilidad de que el acusado se hubiera aprovechado precisamente de la vulnerabilidad de su empleada, a la que tenía en el estanco realizando unas prácticas simuladas para completar un curso de integración para ciudadanos extranjeros, para someterla a dichas prácticas sexuales”. Tales manifestaciones deben ser puestas con relación a los hechos probados de la sentencia de la Audiencia 648/21 de 9 de noviembre referida cuando antes de absolver al hoy demandante afirma en sus hechos probados: “El acusado Agustín March Zarzoso, ya circunstanciado y sin antecedentes penales, regentaba en los meses de mayo a agosto de 2019 el estanco sito en la calle Mayor número 35 de la localidad de Mislata, donde acudía a comprar tabaco Elisa Melina Zavala Hernández, mujer con la que trabó cierta relación y a la que le felicitó (sic) la realización de unas practicas simuladas en el estanco a los efectos de completar un curso de integración, así como llegaron a pactar que el procesado contrataría para facilitar la renovación del permiso de estancia de la mujer en España y facilitar elle d (sic) la hija mayor que esta próxima a alcanzar la mayoría de edad. Como quiera que los deseos de la mujer no se cumplieron, pues ni fue contratada ni fue auxiliada en el tema de la documentación, le (sic) mujer se decepcionó al no ser contratada y acudió a comisaria a denunciar tres encuentros sexuales que decía haber tenido, sin su consentimiento, con el condenado (sic).” Establece sobre la vulneración del derecho al honor la Sentencia del Tribunal Supremo 910/2023 de 8 de junio en su Fundamento de Derecho Segundo: “El derecho fundamental al honor. El honor es un derecho fundamental, íntimamente enraizado con la dignidad de las personas, que constituye un atributo que corresponde a todos los seres humanos. Se encuentra reconocido en los tratados internacionales suscritos por España, integrados en nuestro ordenamiento jurídico interno. En este sentido, es proclamado en el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948, cuando norma que "nadie será objeto de ataques a su honra o a su reputación", y nuestra Constitución lo consagra, expresamente, en el art. 18.1, con el rango de derecho fundamental. Por su parte, el art. 7.7 Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establece que constituye intromisión ilegítima en tal derecho fundamental: "La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación". Esta sala ha manifestado, de forma reiterada, que el derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal, entendida ésta como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, e impide la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente su descrédito ( SSTS 193/2022, de 7 de marzo y 488/2023, de 17 de abril). Con insistencia en tales ideas, se expresa la sentencia 8/2023, de 11 de enero, cuando señala con respecto al honor: "[...] doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona (por todas, sentencia 564/2021, de 26 de julio). Por su parte, la doctrina constitucional ha declarado que el honor constituye un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento ( SSTC 180/1999, de 11 de octubre; 52/2002, de 25 de febrero; y 51/2008, de 14 de abril); que el contenido del derecho al honor es lábil y fluido, cambiante ( STC 176/1995, de 11 de diciembre); que este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero ), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio); y que el denominador común de todos los ataques o intromisiones legítimas en el ámbito de protección de este derecho es el desmerecimiento en la consideración ajena ( art. 7.7 LOPDH) como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueren tenidas en el concepto público por afrentosas". Por otra parte, como señalamos en la sentencia 646/2022, de 5 de octubre, cuya doctrina se ratifica en la 1032/2022, de 23 de diciembre: "El derecho al honor se ve afrentado sin duda cuando se atribuye a una persona conductas merecedoras del máximo reproche social, pues este derecho fundamental ampara la buena reputación de una persona "protegiéndola frente a expresiones o mensajes que la hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito o menosprecio o sean tenidas en el concepto público por afrentosas" ( STC 14/2003, FJ 3 ). "No cabe duda que tal calificación merece la imputación a ciudadanos identificados de conductas punibles, trátese de infracciones administrativas ( STC 266/2005, de 24 de octubre, FJ 5 ), de irregularidades ( STC 68/2008, FFJJ 4 a 6, y 272/2006, de 25 de septiembre, FJ 9 ) o, más destacadamente, cuando se trata de ilícitos penales [ SSTC 219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5; 47/2002, de 25 de febrero, FJ 4; 1/2005, de 17 de enero, FJ 7, 127/2009, de 26 de mayo, FJ 4 c), y STC 133/2018, FJ 9] ".” Pues bien, como se adelantó, a la vista de las expresiones del artículo en cuestión y de los razonamientos de la sentencia citada, a juicio de este juzgador se observa una evidente extralimitación en el ejercicio de los derechos invocados, pues tales expresiones constituyen una evidente apreciación y opinión personal del demandado, al no trasmitir en modo alguno el contenido de la sentencia ni de sus hechos probados, sino la opinión que al demandado merece tanto el hecho enjuiciado como la propia decisión de la Sala. Afirmar que “De hecho, aunque no se hubiera ejercido violencia ni amenazas para subyugar el consentimiento sexual de la víctima, sí que cabría la posibilidad de que el acusado se hubiera aprovechado precisamente de la vulnerabilidad de su empleada, a la que tenía en el estanco realizando unas prácticas simuladas para completar un curso de integración para ciudadanos extranjeros, para someterla a dichas prácticas sexuales” no es sino introducir una “posibilidad” en palabras del artículo de la realidad que podría haber acontecido, realidad que estaría reflejando la comisión por parte del demandante de un delito por el que aprovechando la vulnerabilidad de la mujer se la habría sometido a una práctica sexual, siendo que ya la Audiencia fijó como hecho probado que a la luz de las pruebas y del juicio no podía conculcarse el derecho a la presunción de inocencia del denunciado, quien por tanto no puede ser sometido a tales sospechas nuevamente por un tercero y por los mismos hechos y pruebas examinados, ya que la sentencia absolutoria protege su derecho al honor, que sería perjudicado, como lo ha sido, si nuevamente se le imputara la comisión del reseñado hecho delictivo; en este sentido se pronuncia la jurisprudencia reseñada. Pero es que de igual modo acontece con las otras dos expresiones examinadas: “la Audiencia de Valencia estima que la víctima, a la que engañó con unas prácticas simuladas, denunció por su decepción al no ser contratada ” y “ absuelven a un empresario de Mislata que se enfrentaba a 27 años de cárcel por violar tres veces a una empleada” Se observa como las expresiones exceden la información y entran a valorar personalmente la conducta del demandante al afirmar que el mismo “engañó” a la víctima; y al afirmar que ha sido absuelto tras “enfrentarse a 27 años de cárcel por violar tres veces a una empleada”. Los hechos probados no han establecido de ningún modo que el demandante engañara a la víctima, y sin embargo el artículo hace supuesto de la cuestión y parte de la realidad del engaño, de igual modo que hace con las supuestas tres violaciones. Son apreciaciones subjetivas que es muy sencillo de evitar, máxime para un medio y periodista de prestigio como el Sr. Cabanes y el Diario Levante, como por ejemplo introduciendo expresiones como “presuntamente” y similares; sin embargo se juega con las palabras y expresiones y a juicio de este juzgador se consigue el efecto final de dar por sentado y real la existencia de las agresiones y los engaños que la sentencia en ningún momento da por reales, excediendo la información y entrando en la opinión que vulnera el honor del demandante al imputarle conductas delictivas.

TERCERO.-

“Consecuencias derivadas de la vulneración del derecho al honor del demandante. S egún el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982: "La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido". Esta Sala ha declarado en las SSTS 388/2018, de 21 de junio y 641/2019, de 26 de noviembre, que: "[...] dada la presunción iuris et de iure, esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso ( sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero )".Se trata, por tanto, de una valoración estimativa que, en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución, ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de acuerdo con la incidencia que, en cada caso, tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio ( SSTS 261/2017, de 26 de abril, 604/2018, de 6 de noviembre y 130/2020, de 27 de febrero ). Ahora bien, bajo la premisa, en todo caso, de que no son admisibles las indemnizaciones de carácter meramente simbólico, pues al tratarse de derechos protegidos por la CE, como derechos reales y efectivos, determinan la exigencia de una reparación acorde con el relieve de los valores e intereses en juego vulnerados ( STC 186/2001, FJ 8 y SSTS 386/2011, de 12 de diciembre, 4 de diciembre 2014, rec. núm. 810/2013 y 130/2020, de 27 de febrero ). Una vez declarada la intromisión ilegítima debe procederse a la cuantificación de la indemnización conforme a las circunstancias concurrentes del caso, que debe realizarse conforme a la jurisprudencia trascrita y la LO 1/82. Así afirma el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/82 de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: “Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley: 7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Y complementariamente afirma el artículo 9 “ 1. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a que se refiere la presente Ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución. También podrá acudirse, cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 2.- La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para: a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. c) La indemnización de los daños y perjuicios causados. d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad. 3.- La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. 4.- El importe de la indemnización por el daño moral, en el caso de los tres primeros apartados del artículo cuarto, corresponderá a las personas a que se refiere su apartado dos y, en su defecto, a sus causahabientes, en la proporción en que la sentencia estime que han sido afectados. En los casos del artículo sexto, la indemnización se entenderá comprendida en la herencia del perjudicado. En el caso del apartado cuatro del artículo cuarto, la indemnización corresponderá a los ofendidos o perjudicados por el delito que hayan ejercitado la acción. De haberse ejercitado por el Ministerio Fiscal, éste podrá solicitar la indemnización para todos los perjudicados que hayan resultado debidamente identificados y no hayan renunciado expresamente a ella. 5.- Las acciones de protección frente a las intromisiones ilegítimas caducarán transcurridos cuatro años desde que el legitimado pudo ejercitarlas. “Pues bien, en este caso, las palabras proferidas contaron con un importante eco mediático y abrieron una polémica pública, tal y como resulta de la documental aportada, al ser pronunciadas por una ministra del Gobierno de España, en un acto propio del ministerio que dirige, en la gestión de los intereses de la ciudadanía. Además, sus palabras se publicaron en la cuenta de su red social Twitter. Ahora bien, es cierto que el demandante tuvo acceso a los medios de comunicación social para poder rebatir dichas declaraciones, exponiendo libremente su versión sobre los hechos. Lleva razón el Abogado del Estado cuando sostiene que no es el sueldo de la demandada el determinante de la indemnización, sino el daño moral efectivamente sufrido por el actor. Este no acreditó perjuicios económicos o emocionales que requirieran una especial consideración por su gravedad o entidad. Tampoco cabe hacer a la demandada responsable de las opiniones vertidas por otras personas, aun cuando lo fueran de su departamento ministerial, toda vez que cada una responde de sus propios actos. No obstante, es evidente que las palabras proferidas y la imputación realizada suponen objetivamente un daño moral, como sinónimo de malestar, desasosiego e incluso indignación, en el marco además, de un largo proceso judicial sufrido por el demandante. Por todo ello, entendemos que la compensación del actor implica la concesión a su favor de una indemnización, que fijamos prudencialmente en la suma de 18.000 euros, y no la postulada en la demanda de 85.000 euros, que la consideramos desproporcionada a las circunstancias concurrentes, y teniendo en cuenta, además, las otras medidas que se acuerdan en esta resolución que resultan efectivas para la reposición de la fama y reputación lesionadas del demandante. Este juzgador considera adecuada la cantidad solicitada, a la vista del alcance de la noticia en cuestión, que llegó a tener especial repercusión tanto a nivel provincial, como nacional e internacional, debido en parte al momento elegido para la publicación, fecha especialmente reivindicativa, como es el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Véase en la documental aportada como no solo se afectó de forma importante la vida concreta del demandante en Mislata, tal y como afirmaron también las testigos que declararon en la vista. Y si bien no se ha practicado prueba sobre el alcance de la noticia patrimonial y los beneficios que su lectura pudo reportar, el hecho de que desde Salamanca hasta México haya tenido eco la noticia hace vidente que la cifra solicitada no es excesiva, pues además debe compensar el sufrimiento que al demandante ha causado la intromisión a su honor con alcance internacional.

CUARTO.-

910/2023 de 8 de junio en su Fundamento de Derecho Cuarto “in fine” cuando afirma: “Pues bien, en este caso, las palabras proferidas contaron con un importante eco mediático y abrieron una polémica pública, tal y como resulta de la documental aportada, al ser pronunciadas por una ministra del Gobierno de España, en un acto propio del ministerio que dirige, en la gestión de los intereses de la ciudadanía. Además, sus palabras se publicaron en la cuenta de su red social Twitter. Ahora bien, es cierto que el demandante tuvo acceso a los medios de comunicación social para poder rebatir dichas declaraciones, exponiendo libremente su versión sobre los hechos. Lleva razón el Abogado del Estado cuando sostiene que no es el sueldo de la demandada el determinante de la indemnización, sino el daño moral efectivamente sufrido por el actor. Este no acreditó perjuicios económicos o emocionales que requirieran una especial consideración por su gravedad o entidad. Tampoco cabe hacer a la demandada responsable de las opiniones vertidas por otras personas, aun cuando lo fueran de su departamento ministerial, toda vez que cada una responde de sus propios actos. No obstante, es evidente que las palabras proferidas y la imputación realizada suponen objetivamente un daño moral, como sinónimo de malestar, desasosiego e incluso indignación, en el marco además, de un largo proceso judicial sufrido por el demandante.Por todo ello, entendemos que la compensación del actor implica la concesión a su favor de una indemnización, que fijamos prudencialmente en la suma de 18.000 euros, y no la postulada en la demanda de 85.000 euros, que la consideramos desproporcionada a las circunstancias concurrentes, y teniendo en cuenta, además, las otras medidas que se acuerdan en esta resolución que resultan efectivas para la reposición de la fama y reputación lesionadas del demandante. En cuanto a las otras peticiones formuladas, se considera pertinente publicar, en la cuenta de la red social Twitter, titularidad de la demandada, el encabezamiento y fallo de esta sentencia sin incluir la totalidad de su fundamentación jurídica, en tanto en cuanto en ella se difundió también la intervención de la demandada lesiva para el derecho fundamental al honor del actor. Se considera igualmente pertinente eliminar el tweet, que la demandada publicó el 25 de mayo de 2022, a las 2:40 pm, compartiendo el vídeo del discurso en que realizó las declaraciones lesivas contra el demandante. No se considera procedente, sin embargo, que la demandada lea el encabezamiento y fallo de la sentencia en una rueda de prensa con la misma convocatoria y publicidad que tuvo el acto celebrado el 25 de mayo de 2022; pues se trata de una suerte de compulsión personal no asumible, sin perjuicio de que se acoja la petición subsidiaria, y de forma parcial, de publicar, a costa de la demandada, el encabezamiento y parte dispositiva de esta sentencia en un periódico de ámbito nacional, en congruencia con la difusión que tuvieron las palabras pronunciadas provenientes de una ministra del Gobierno de España de las que se hicieron eco la prensa y otros medios de comunicación. No se estima que deba hacerse advertencia alguna a la demandada de que se abstenga en lo sucesivo de no hacer manifestaciones del mismo sentido como las realizadas, al no existir riesgos objetivos de reiteración, sin perjuicio, en su caso, del ejercicio de nuevas acciones judiciales que tutelarían, de esta forma, los intereses del demandante si fueran lesivas para su derecho fundamental al honor.” Como antes se dijo, l a L.O. 1/82 de Protección del Derecho al Honor afirma en su artículo 9.2: “2.- La tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para: a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida. b) Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores. c) La indemnización de los daños y perjuicios causados. d) La apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos. Estas medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para asegurar su efectividad. En cuanto a esta petición se considera adecuada la publicación íntegra de la sentencia en las 72 horas siguientes a su firmeza pero únicamente en su versión digital y en sus redes sociales, no así en su versión impresa por no haber sido utilizada para la publicación origina. Entiende este juzgador que ello es necesario para que la vulneración producida pueda ser compensada en un medio de alcance similar al original, con la posibilidad de que llegue o pueda llegar la protección del derecho al honor del demandante al mismo o similar número de personas a las que llegó el artículo enjuiciado.

TERCERO.-

Desestimadas sus pretensiones, artículo 394 LEC.

FALLO

QUE ESTIMANDO la demanda de PROTECCIÓN DEL DERECHO AL HONOR interpuesta por D. AGUSTÍN MARCH ZARZOSO, DEBO CONDENAR Y CONDENO a EDITORIAL PRENSA V ALENCIANA S.A.U. (editora del Diario Levante EMV) y D. IGNACIO CABANES LÓPEZ a abonar a D. Agustín la cantidad de 10.000 euros, y a la publicación íntegra de la sentencia en las 72 horas siguientes a su firmeza en la versión digital del Diario El Levante y en sus redes sociales, con imposición de costas. Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma NO es firme sino recurrible en 20 días antes este juzgado para ante la Ilma. AP de Valencia, artículo 455 LEC. Así lo ordeno, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada por el juez el día de hoy. Doy fe.