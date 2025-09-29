La elección de las segundas oportunidades falleras

Cuando salen elegidas las cortes de honor, una de las costumbres es bucear en los antecedentes. Que hay de todo tipo, pero si hay tres muy recurrentes son los de haber pertenecido de la corte infantil, y ser hija o hermana de fallera mayor o de corte de honor. Este año, estos dos se repiten. Hacer doblete corte infantil-corte mayor, en un único caso: Virginia Pulido. Y para la estadística: había tres más que no han salido-. Y de los lazos familiares hay una gran irregularidad: hay hasta seis que son hijas de corte de honor pero ninguna hermana. Y también se busca las que tienen condición de «hijas de falleros ilustres». Vale que Vega Archer es hija de presidente, pero por el camino se han quedado hijas de un expresidente de la Interagrupación, de un miembro de la Junta Central Fallera o de un artista fallero.

Este año, lo que sí que hay presencia no una, sino hasta tres veces, es de otro tipo de fallera: la «fontetera no elegida». Es decir, aquella que, siendo infantil, sí que superó la preselección pero que tuvo que volverse a casa sin premio. Como las 60 niñas que ayer recibieron el «no» por respuesta -normalmente, saldado con bastantes lágrimas, que en el backstage se combinaron con la alegría que iba produciéndose con las mayores-.

El dicho de «quien la sigue, la consigue» sonríe este año a Marta Capella (Carretera Escrivá), Vega Archer (Mercado Central) y Paula Marí Turrientes (Matías Perelló-Luis Santángel). El «no» de niñas se transforma ahora en «sí» de mayores. En el caso de Paula no lo vivió en la Fonteta, sino que fue la última en la Plaza de Toros, en septiembre de 2006.

En la elección de falleras de 2026 se da un hecho insólito y por partida doble. No es la primera vez, ni será la última, que una elegida es hija de alguien que, a su vez, ha sido corte de honor una generación atrás. Lo que no es tan habitual es que en la corte mayor coincidan las hijas de dos falleras de un mismo año y, a la vez, que en infantiles ocurra lo mismo con dos falleras también de un mismo año.

Pero así se ha escrito la historia: en la corte mayor están Daniela Roig y Laura Llobell. Son hijas respectivamente de Merche Añón y Laura López. Ambas pertenecieron a la corte de honor de 1995 y 31 años después, sus respectivas hijas calcarán la vivencia.

Pero siendo esto insólito, la historia se ha repetido en infantiles: Jimena Mompó, de Costa y Borrás, y Claudia de los Ángeles son hijas, respectivamente, de Patricia África Crespi y María Díaz-Benito, ambas componentes de la corte de honor mayor de 2007

El ranking, comprimido

Con las 26 elegidas, el ranking de comisiones más premiadas con un lugar en los puestos de honor se comprime en su zona alta. La elección de Paula Castell permite a Conde Salvatierra igualar en la primera posición con la Avenida del Oeste, con 15 representantes desde que el proceso es totalmente democrático. A su vez, el doblete de Martina Songel y Carmen Prades permite a Convento Jerusalén subir al tercer puesto en solitario. n