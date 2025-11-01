La última foto

Las fotos mandan. Ordenan o desordenan una vida. John Kiszely hizo lo que habría hecho cualquiera. Encontró la instantánea de su padre dentro de una caja en un altillo de su casa y la publicó con orgullo en su cuenta de twitter. «Acabo de desenterrar esta foto de un joven doctor en las Brigadas Internacionales de la Guerra Civil española en 1937: mi padre».

El joven doctor en cuestión, llamado igual que su hijo John Kiszely, resultó ser un tipo realmente guapo, con cierto aire a Gary Cooper, de rasgos angulosos, brazos fuertes y unas manos de hombre increíblemente bonitas, de escultor o paleontólogo, como las del David de Miguel Ángel. Como las que una siempre querría tener cerca en los momentos decisivos. Cuando estalló la guerra civil, el joven médico decidió venirse a España desde Hungría con la Cruz Roja Internacional y sumarse a las Brigadas Internacionales. En la foto está atendiendo a una mujer que sangra por la nariz tendida en una camilla en el Hospital de El Escorial, convertido en hospital de sangre.

Cuando la imagen apareció en twitter, se desató la locura.

«Oye, ¿pero tú sabes quién es esa mujer?» Fue el primero de los miles de mensajes que en los días siguientes fueron llegando a su red social, sobre todo desde España.

-Ni idea.

La foto pasó a las páginas de The Guardian y de ahí a los periódicos de medio mundo.

Cuando yo vi reproducida la imagen en la prensa una mañana de 2017, casi se me cae al suelo la taza del desayuno. Era ella. No me cabía la menor duda. Reconocería su mandíbula entre un millón, con una pequeña cicatriz en la barbilla. Hacía no demasiado tiempo, me había pasado muchos meses siguiéndole los pasos a esa mujer, metida hasta el tuétano en su vida para escribir una novela. Tenía el pelo corto, los ojos grandes, los huesos gráciles. Había algo en ella que lo explicaba todo. Daba esperanza. Daba miedo. Necesitaba saberlo todo de ella: la talla de sus zapatos, su manera de depilarse las cejas, de leer los periódicos, de ponerse el abrigo antes de salir de casa… Logré entrar en el núcleo original de sus recuerdos infantiles, aprendí a oír el rumor de sus pensamientos, entré a saco en sus emociones más íntimas sin el menor miramiento. Sé a quién odió. Sé a quién amó. Sé qué pensaba del mundo, de los hombres, de la vida. La perseguí, la psicoanalicé, la interrogué, la acosé a preguntas acerca de cuándo, de cómo, de por qué, cómo hacemos los novelistas cuando trabajamos con personas reales. Pasé con ella horas, meses, intentando comprender. Y comprendí. Llegué a conocerla mejor que a ninguna otra mujer en el mundo, mejor que a mí misma. Al fin y al cabo, ella tenía una identidad propia, una historia, mientras yo seguía -todavía sigo- buscando la mía. Pasó el tiempo. Y, en algún momento, supongo que sencillamente di la historia por zanjada.

Por eso cuando aquel día sonó el teléfono y un periodista me preguntó con qué probabilidad consideraba que podía tratarse de Gerda Taro, la primera reportera en cubrir un frente de guerra, dije al 99’9 %. Me equivoqué por una décima. Los investigadores no lo tenían claro porque había una anotación que no encajaba con la fecha exacta de su muerte y la localización en Torrelodones se alejaba unos 30 kilómetros del hospital de El Escorial, donde murió. Pero daba igual: una rosa, es una rosa, es una rosa… Cuando los datos cuestionan una certeza íntima. Hay que indagar en los datos.

Detrás de la foto pone ‘Mrs. Frank Capa, Brunete’. Aunque el nombre debería ser ‘Robert Capa’, el gran amor de su vida, la enmarañada caligrafía podría esconder ‘Frau’ (señora) en lugar de ‘Frank’.

El debate concluyó con la exhaustiva investigación realizada por el periodista de Televisión Española, Carlos del Amor, que habló con biógrafos y removió archivos hasta dar con una grabación de 1992 conservada en el Imperial War Museum de Londres. En ella, el propio doctor Kiszely que aparece en la foto confirmaba décadas después que estaba atendiendo a Gerda Taro.

«Llegó a mis manos una mujer muy mal herida, casi muerta, aunque no tenía ni idea de quién era, descubrí más tarde que era la esposa del fotógrafo Robert Capa. Ella era periodista, reportera», cuenta en la grabación.

Gerda Taro murió cuando el coche del general Walter en el que volvía de la Batalla de Brunete, el 26 de julio de 1937, subida al estribo lateral, porque dentro iba lleno de heridos, realizó una maniobra brusca que la hizo tambalearse y caer. Un tanque ruso, que no la vio, le pasó por encima. Era un T-26B. El blindado más potente del mundo. Diez toneladas de metal.

Si se fijan el delantal del doctor Kiszely no es propio de un quirófano sino más bien de una morgue. Gerda Taro ya estaba muerta en la foto. La localización más exacta es el depósito de la finca del Tomillar a donde probablemente llevaron el cadáver para prepararlo para el velatorio en la Alianza de Escritores Antifascistas.

Recordé la dedicatoria de Robert Capa en su libro sobre la guerra civil Dead in the making: «A Gerda Taro que pasó un año en el frente de España, y se quedó».

Actualmente se puede ver en el Círculo de Bellas Artes de Madrid hasta el 25 de enero, la mayor retrospectiva en España dedicada a Robert Capa, uno de los grandes fotógrafos del siglo XX. La exposición reúne alrededor de 250 piezas, entre fotografías, algunas de ellas originales, reveladas por él mismo; también periódicos y revistas que difundieron su trabajo y objetos, como su máquina de escribir o una de sus cámaras, la Leica de 1930 que tantas veces compartió con Gerda Taro en París cuando ambos eran unos refugiados veinteañeros, enamorados como dos caballitos de mar. Se levantaban temprano para hacer fotos por el barrio latino con la luz tamizada de primera hora. Formaban una pareja curiosa, un joven moreno con jersey y americana y una muchacha de pelo rojo, con zapatillas de tenis y la cámara al hombro.

Todo procede de la agencia Magnum Photos y del fondo Golda Darty, una de las colecciones privadas más importantes del mundo sobre el mítico fotógrafo.

El comisario de la exposición, Michel Lefebvre, anunció que se acaban de descubrir nuevas hojas de contactos de Capa y de Taro, que serán objeto de una próxima exposición en París en 2026. Lo que demuestra que con ellos dos la historia nunca está zanjada.

La última vez que estuve en París, mi editora francesa me acompañó al cementerio Perè Lachaise, donde está enterrada Gerda Taro en la división 97, cerca de algunos republicanos españoles. Llovía. Encima de la lápida en un lateral había una edición de En attendant Robert Capa, guardada en una cajita transparente de celofán, para protegerla de la humedad, junto a una rosa blanca que alguien había dejado no hacía mucho. El libro acababa de traducirse al francés. Tal vez algún lector sentimental, me dije. Y pensé en las fotografías y en las novelas y en el viento extraño que las impulsa.