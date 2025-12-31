El genocidio en Gaza dominó la agenda en un año de alta inestabilidad

La geopolítica internacional ha sido, sin duda, una de las grandes protagonistas de 2025. Con una figura clave: Donald Trump. Desde su toma de posesión como presidente de los Estados Unidos, el pasado 20 de enero, ha tenido a medio mundo pendiente de sus decisiones, especialmente en materia económica y arancelaria, pero también por su papel como mediador en las negociaciones de paz en Ucrania y Gaza, el gran conflicto del año. La muerte del papa Francisco y la elección del cardenal estadounidense Robert Prevost (ahora, León XIV) como su sucesor; la inestabilidad política en Francia; las tensiones entre EE UU y Venezuela y la trascendencia creciente del Sur Global han marcado, igualmente, el devenir de los últimos 365 días.

La victoria de Donald Trump en las presidenciales estadounidenses de noviembre de 2024, para el que es su segundo mandato, se ha materializado a lo largo de 2025. Asumió el cargo en enero con un discurso en el que ya marcaba las líneas de lo que después ha ido ejecutando. Haciendo balance, y sin tener en cuenta los conflictos en los que el presidente de EE UU ha tenido un papel protagonista, hay dos cuestiones que han ocupado la agenda en mayor medida: la severa política migratoria y la imposición de aranceles.

Trump ha ido avanzando en su promesa de llevar a cabo «el mayor programa de deportación de la historia» a través de órdenes, proclamaciones y acciones ejecutivas. Asimismo, las tensiones comerciales, con su política arancelaria, han copado gran parte de los titulares. El 2 de abril de 2025, jornada que bautizó como «el día de la liberación», se aprobó la imposición de un arancel global del 10 % a 184 países, con incrementos específicos para algunos territorios que Trump ha ido negociando con posterioridad. En la Unión Europea, finalmente, se fijó un gravamen general del 15 %, mientras que con China se acordó el 47 %. Queda por ver cuál será finalmente su impacto a nivel global.

Negociaciones de paz

La implicación de EE UU en las negociaciones de paz en Gaza y Ucrania está siendo decisiva. 2025 arrancó con un acuerdo de alto al fuego entre Hamás e Israel, logrado a través de la mediación de EE UU, Egipto y Catar. Sin embargo, las constantes vulneraciones del pacto por parte de Netanyahu seguían asfixiando a la población palestina, que además de los bombardeos constantes, sufría el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria. Mientras, Trump compartía sus planes de convertir la Franja de Gaza en una nueva «Riviera de Oriente Medio».

El 13 de junio Israel comenzó una oleada de ataques contra objetivos militares y científicos nucleares en Irán, a los que posteriormente se sumó EE UU. En septiembre, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU declaró que Israel estaba cometiendo un «genocidio contra los palestinos en Gaza». Ese mismo mes, Trump presentó un plan de paz que contempla la creación de un Gobierno de transición sin Hamás, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar un Estado palestino en el futuro. Ahora, están en marcha las conversaciones para desbloquear la segunda fase del acuerdo. El presidente de EE UU y Netanyahu se reunieron en diciembre en Florida. Su apuesta es el desarme de Hamás para poner fin a un conflicto que, desde octubre de 2023, deja más de 70.100 palestinos fallecidos, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Sobre la guerra en Ucrania, las negociaciones impulsadas por Washington para lograr un acuerdo de paz con Rusia siguen avanzando. El plan de 2o puntos elaborado entre Kiev, EE UU y los socios europeos, que Moscú ha rechazado, incluye la creación de un consejo de paz presidido por Trump, un compromiso de no agresión y garantías de seguridad para Ucrania y la UE, entre otros. En cuanto a los territorios, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en Donetsk. Esta misma semana, Trump y Zelenski se reunieron en Florida y concluyeron que más del «95 %» del acuerdo está resuelto, aunque quedan cuestiones «espinosas» por resolver, como el futuro de la región del Donbás. Por su parte, Trump mantuvo una llamada «positiva» con Putin tras su encuentro con el presidente ucraniano.

En este contexto, los países de la OTAN se comprometieron en junio a incrementar el gasto en defensa hasta el 5 % de su PIB. España logró un polémico acuerdo que la exime de cumplir este objetivo y se quedará en el 2,1 %.

Venezuela en el alero

Durante este 2025, las tensiones entre Trump y Maduro han ido creciendo. Con el argumento de luchar contra el narcotráfico, las operaciones de EE UU en el Caribe, nombradas como Lanza del Sur, escalaron el 2 de septiembre con el primer ataque contra una embarcación, acusada sin pruebas ni juicio de transportar droga de Venezuela a EE UU. El despliegue de efectivos navales estadounidenses es ya el mayor de la historia desde la primera Guerra del Golfo. La última agresión, la primera terrestre, se produjo esta semana, cuando la CIA atacó con drones una instalación portuaria en Venezuela.

Golpe sobre la mesa del Sur Global

En medio de toda esta vorágine internacional, los países del Sur Global han ido consolidando un creciente protagonismo político y económico. En julio, los líderes de los BRICS celebraron en Río de Janeiro un foro, formado por once países de África, América Latina, el Caribe y Asia y liderado por China y Rusia, en el que condenaron los ataques contra Irán lanzados por Israel y EE UU, aunque evitaron el choque con Trump; rechazaron el proteccionismo comercial; avalaron la propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, y criticaron el incremento del gasto en defensa de los países de la OTAN.

Nuevo Papa

El 21 de abril de 2025 fallecía a los 88 años el papa Francisco tras más de 12 años de pontificado. Considerado como una figura dialogante y moderada, se enfrentó al área ultraconservadora de la Iglesia, puso bases para perseguir los casos de pederastia y trató de acercarse a los más desfavorecidos. El nombramiento como su sucesor del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost, que adoptó el nombre de León XIV, el pasado 8 de mayo, se vio como un intento de continuar (con matices personales) con su legado.

Crisis en Francia

La inestabilidad política en Francia es otro de los acontecimientos del año. Con un primer ministro en funciones, Sébastien Lecornu, los conflictos internos dentro de la izquierda y la derecha moderada han sido evidentes, mientras que la ultraderecha se mantiene firme en las encuestas. Este 22 de diciembre se logró la aprobación in extremis de una ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un presupuesto estatal para 2026. El Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria con la fecha límite en enero. n