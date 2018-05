Nace una plataforma para luchar contra la degradación del Magro

Visibilizar los principales problemas que acechan a la preservación del río Magro. Es el objetivo de la plataforma ciudadana por el río Magro, que el pasado sábado comenzó su andadura de forma oficial. La agrupación ha asesorado durante los últimos meses a la Mesa por el Magro, a la vez que colaboraba en las distintas actividades que se han llevado a cabo por los diferentes pueblos de la Ribera a los que llega el caudal de esta vía fluvial.

La formación cuenta con representantes de Aems-Ríos con Vida, Acció Ecologista Agró, Xúquer Viu, el Grup d'Acció Mediambiental del Marquesat, el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (Ciref) y la Ribera en Bici-Ecologistes en Acció. Sus portavoces confirmaron ayer que los lechos del río que más preocupan son los situados en los términos municipales de Catadau, Alfarp y Carlet. De hecho, la la primera actividad del grupo se centró en una visita a las zonas mencionadas.

Desde la plataforma apuntan su preocupación por «el estado de degradación y abandono en que se encuentra el Magro. Hay que empezar a tomar medidas para revertir la situación».

Entre las acciones a desarrollar a corto plazo destacan las encaminadas «al establecimiento de garantías y compromisos que hagan cumplir las normativas vigentes por parte de las administraciones competentes y los diferentes usuarios del entorno fluvial».

Pere Merino, portavoz de Aems-Ríos cono Vida, explicó que «hacía años que no me llevaba una visión tan negativa y degradada de un río. Es muy importante recuperar la vida en los tramos más afectados. He podido ver de primera mano la definición irregular del Dominio Público Hidráulico, los constantes vertidos incontrolados de residuos y la presencia de infraestructuras hidráulicas obsoletas».