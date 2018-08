El Levante Femenino sigue invicto tras ganar por la mínima a la Fundación Albacete

El Levante UD es ya uno de los candidatos más firmes a alzarse con el COTIF Cañamás Naranja Fútbol Femenino, tal y como demostró en su segunda aparición en Els Arcs. Un solitario gol de Jéssica fue suficiente para vencer a la Fundación Albacete, pero sobre el campo se vio a un equipo muy sólido que baila al son que Sonia Bermúdez marca.

El Levante fue claramente mejor a la Fundación durante la primera parte, aunque fue de más a menos. No obstante, la primera ocasión de peligro fue para las manchegas. Zorzona trató de despejar un centro envenenado y por poco sorprende a su portera, Paraluta, que despejó a córner. Jéssica fue una de las mejores blaugrana y pudo anotar el primer gol tras un buen pase de Alharilla, muy incisiva por la banda derecha. Aunque el juego del Levante depende, y mucho, de la veterana Soni, que lleva la batuta del equipo valenciano y lo hace a las mil maravillas. Una jugada entre ella y Jéssica con una preciosa pared en la frontal del área casi acaba en gol de Jéssica. Su siguiente intento ya no fue un aviso. Bajó un balón con la cabeza y recorrió varios metros por la izquierda hasta adentrarse en el área. La talentosa jugadora dejó sentada a Elena de Toro y marcó un gol de bella factura. Aunque el ritmo del partido decayó a medida que pasaban los minutos, ambos equipos demostraron que tienen un gran nivel y no concedieron errores a las atacantes rivales.

La segunda parte empezó con una Fundación Albacete más enchufada que en la primera parte, con ganas de demostrar el elevado nivel de la Liga Iberdrola, aunque sus intentonas fueron demasiado tímidas. La manchegas no generaban el peligro suficiente como para que el Levante se preocupara. De hecho, las valencianas tuvieron en las botas de Zorzona la ocasión perfecta para aumentar la diferencia. El partido fue muriendo poco a poco, el Levante defendía a la perfección con y sin balón, consciente de que estaba por delante en el marcador pero sin dejar lugar a las sorpresas. En los últimos instantes se animó más el partido. Carol pudo haber anotado para el Levante con un gran lanzamiento de falta desde la frontal, aunque Andrea hizo una parada espectacular, evitando que el balón entrara por la escuadra. Andrea tuvo que realizar una gran estirada, de nuevo para evitar el gol, tras un gran lanzamiento de Tania. El Albacete aún tuvo ocasión de anotar a balón parado, pero la defensa del Levante se mostró, como en todo el partido, sólida.

LEVANTE UD: Paraluta (Sandra, 36'), Ruth, Sonia Prim, Maitane (Aivi, 36'), Soni (Tania, 50') Corredera, Zornoza (Bea, 52'), Nerea (Paula Tomás, 50') Alharilla (Sara, 52'), Jéssica (Carol, 27') y Lena (Arce, 50').

FUNDACIÓN ALBACETE: Elena de Toro (Andrea, 63'), Padi (Ainhoa, 63'), Luzardo, Tomo (Arrabal, 63'), Matil (Yasmina, 36'), Bulatovic (Mónica, 63') Alba Redondo, Sara Navarro, (Carmen, 63'), Cinthia Montagut, Florentino (Miriam Pérez, 36') y Leles (Sofia Hernández, 36').

Goles: 1-0 M. 16: Jéssica.

Árbitro: Pablo González Fuertes; asistido por César García Fernández, Alfredo Rodríguez Moreno y Daniel Yuste Querol. Amonestó a la levantinista Sandra Prim y a la albaceteña Luzardo

Incidencias: Jornada 5 del COTIF Cañamás Naranja Fútbol Femenino. Partido disputado en Els Arcs ante 2.000 personas.