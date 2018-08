Argentina y Rusia se medirán en la final del COTIF 2018

Argentina y Rusia protagonizarán la final del trigésimo quinto aniversario del COTIF. La albiceleste se aferró a su orgullo, afrontó más de medio duelo con uno menos y defendió con uñas y dientes el empate a cero inicial ante una Uruguay que fue superior pero que no supo sacarle rédito. El clásico del Río de la Plata se decidió desde los once metros en una tanda en la que los porteros se erigieron como protagonistas. En el momento más decisivo, Zalazar mandó a las nubes su lanzamiento y Colidio no perdonó la ocasión para otorgar a los suyos el pase a la última ronda del torneo.

En el primer acto, salvo en algún error puntual, Uruguay se exigió en todo. La celeste tuvo desde el principio determinación, osadía y fútbol. De entrada, frenó a una Argentina a la que los pronósticos daban como favorita y luego la intimidó con un Brian Rodríguez celestial. El de Peñarol estuvo en todos los capítulos. Sus compañeros no siempre le encontraron con fluidez, pero este se las apañó como pocos para percutir por su cuenta. Le faltó más precisión en los últimos metros, pero no dejó de ser un quebradero de cabeza para la defensa rival. De hecho, protagonizó la ocasión más clara del primer tiempo, pero se topó con un Pourtau infranqueable. El guardameta argentino "voló" para sacar una manopla para el recuerdo y evitó el tanto de los charrúas. En el clásico del Río de la Plata tampoco falta intensidad y garra. Tanto que Ayala fue expulsado a la media hora de partido por doble amarilla y tras varias tarascadas, que obligaron al colegiado Cordero Vega a exhibir su tarjetero. Argentina estuvo amodorrada. Imprecisa en la salida de juego y previsible en la búsqueda de la portería de Silveira. Comenzaron con varios errores defensivos, se vieron superados constantemente en la zona del centro del campo por Barrios y Zalazar y solo crearon peligro con las jugadas a balón parado.

Tras pasar por el túnel de vestuarios, Lionel Scaloni se vio obligado a modificar su esquema inicial y retiró del terreno de juego a Gaich para dar entrada a Colombo. La albiceleste respondió con aplomo, una sobria columna y un poco de picaresca. El puzle no se desmontó y Uruguay pecó de inocente. Ni con superioridad numérica lograron el ansiado premio del gol. Los charrúas fueron un equipo racheado y no acabaron de encontrar su mejor versión en ataque. Tanto fue así, que se llegó con empate a cero al final del partido. Todo se decidió desde los once metros, donde Uruguay acabó sucumbiendo. Pagó demasiado caros sus fallos. Zalazar erró el decisivo y Colidio no perdonó en el quinto y definitivo. Al final, 3-1 para Argentina, que regresa a la final del COTIF dos años después.

Selección Nacional de Argentina: Pourtau, Mura, Balerdi, Ávila, Pereyra, Ayala, Almendra, Moreno (Rosales, min. 79), Barreal (Marinelli, min. 70), Maroni (Colidio, min. 79) y Adolfo Gaich (Colombo, min. 41).

Selección Nacional de Uruguay: Silveira; Méndez, Elizalde, Ancheta, Araújo, Barrios (Ginella, min. 80), Laquintana, Rodrigo Zalazar, Vecino (Chacón, min. 68), Dávila y Brian Rodríguez.

Goles: No hubo.

Penaltis: Tira Almendra y falla. Tira Dávila y falla. Tira Pereyra y falla. Tira Ginella y falla. Tira Balerdi y marca. Tira Chacón y marca. Tira Marinelli y marca. Tira Zalazar y falla. Tira Colidio y marca.

Árbitro: Cordero Vega, asistido en las bandas por Escuela Melo y Cerezo Parfenof. Amonestó a los argentinos Ávila, Maroni, Mura, Almendra; y a los uruguayos Dávila, Barrios. Expulsó a Ayala en el 30´ por doble amarilla.

Incidencias: Semifinales del COTIF. Partido disputado en Els Arcs ante alrededor de 6.000 personas.