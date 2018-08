la torpeza de elena bastidas

Se necesita un gran conocimiento solo para darse cuenta de la enormidad de la propia ignorancia». Esta frase del pensador Tomas Sowell viene como anillo al dedo respecto de sus afirmaciones. Elena Bastidas, aparecidas en este periódico en las que sin ningún rubor y de forma mal intencionada asevera que se ha creado una nueva plaza de coordinadora de matronas en atención Primaria en el Departamento de Salud de la Ribera y de paso deja caer que he sido concejal del PSPV y se ha creado para mí. Pues sí, he sido concejala, hace ocho años, como usted, y ejerzo de matrona por oposición con plaza en propiedad desde hace 30 ininterrumpidamente sin liberaciones políticas algo de lo que no todos pueden presumir. Sus informantes o le quieren mal o le han gastado una mala pasada y usted se ha lanzado a la piscina sin saber si hay agua. La creía más inteligente, y no solo por lo de la plaza de responsable de matronas de primaria, también por sus atrevidas declaraciones sobre el circuito de detección del cáncer de mama ya desmentidas por la Gerencia del Departamento. Siendo como usted ha sido alcaldesa me resulta del todo increíble que se atreva a hacer declaraciones de oído con alto contenido de alarma social, de un tema tan sensible que no domina y como veo tampoco sabe. Para su información le diré que el puesto de responsable de matronas ya existía en este Departamento y estaba ocupado por un colega que desistió de la misma al asignársele nuevas responsabilidades. Supongo que tampoco sabrá y por eso paso a informarle que la asignación de responsabilidades de esta naturaleza en este Departamento, ahora que es de gestión pública, difieren de las que había hasta la fecha con la anterior empresa y no tengo conocimiento que usted se interesara siendo alcaldesa, por los mismos ni por la salud de sus trabajadores en los veinte años de gestión privada.

Le diré que mi Dirección ofertó este puesto que no plaza, a la totalidad de las matronas de este Departamento. Una oferta a la que hemos podido optar en igualdad de capacidad mérito y oportunidad todas las compañeras de Atención Primaria de este Departamento. Para ser más exhaustiva en la información le diré que a esta opción solo se presentó una sola candidata. Si usted se hubiera molestado solo un poquito en preguntar a cualquiera de las 16 profesionales de este Departamento seguramente no habría cometido esta torpeza, salvo que aun conociendo este procedimiento que lo dudo, le importaba realmente más el descrédito de la Dirección, el desgaste de la gestión pública de la sanidad y sus profesionales que la transparencia y veracidad de la información.