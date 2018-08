Actes per a tots a CASTELLÓ

Les festes de Castelló disposen d'un gran ventall de possibilitats tot i ser un poble relativament menut. Al llarg d'un mes de festes hi ha activitats per a totes les edats distribuïdes en diferents horaris per arribar al major nombre de gent possible.

Ja el dijous dia 23 la Lira Castellonera realitzarà el seu tradicional concert de festes a la plaça de l'Ajuntament, però oficialment comencen el divendres 24 amb un sopar popular a la plaça de l'Ermita on pot anar qui vulga i participar desprès en l'entradeta falsa acompanyat per les bandes i xarangues de les comparses. El dissabte 25 desprès de la recollida de les festeres i festers del poble, farem la proclamació i presentació de la festera i fester majors, Andrea Balaguer i Eliseu Pla, junt a la seua cort d'honor amb Ignasi com a pregoner, i en acabar The Town (música electrònica avançada) a l'antic poliesportiu.

L'any 1971 o possiblement el 1972 depèn de a qui preguntes o qui t'ho conte, un grup de persones del nostre poble va fer la primera desfilada. Des d'aleshores fins al dia de hui, han passat 40 i tants anys i el que va començar amb un xicotet acte per retre homenatge a una manifestació popular del País Valencià com són les festes de moros i cristians ha anat evolucionant al llarg del temps gràcies al treball incansable de les persones que formen part de la festa, des del primer component de cada comparsa fins als responsables de l'Associació Festera de Moros i Cristians. Al poble hi ha huit comparses; quatre mores i quatre cristianes i enguany els capitans i sultans de les festes pertanyen a la comparsa mora Alfàrabes i a la comparsa cristiana Els Conqueridors. S'inclouen dins de les festes patronals del poble i suposen una gran part d'activitats d'aquestes. Cal remarcar de cara al públic alguns actes a tenir en compte:

L'entrada de Moros i cristians, diumenge 26 d'agost a les 19:30 h, l'ambaixada de dilluns des de les 20:00 h a la plaça de l'Ajuntament i l'ambaixada nocturna de dijous a partir de les 21:00 h. Un altre acte digne de menció és l'homenatge a la música festera que es fa a la plaça de l'Ajuntament el diumenge de la desfilada sobre les 13:30 h.

Diumenge 26 és el dia gran de les festes de moros i cristians, comencen amb una cercavila a càrrec de les comparses i acaben a la plaça de l'Ajuntament a les 13:30 amb l'homenatge a la música festera. Per la vesprada, a les 19:00 h es produirà l'entrada de bandes. A partir de les 00:00 h, al Teatre Ideal XI nit de la cançó amb unes de les parelles de cantautors del moment, Mireia Vives i Borja Penalba i la revelació de la temporada Els Jóvens. El programa d'actes inclou diferents activitats fins l'1 de setembre.