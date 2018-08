El ayuntamiento asume una deuda de 9.000 € y evita la desaparición del Cullera

El Ayuntamiento de Cullera ha salido al rescate del Club de Fútbol Cullera por una deuda de 2014 que amenazaba muy seriamente la continuidad del club ante la imposibilidad de éste de hacer frente a los impagos que le acechan. El consistorio asumirá en los próximos días los más de 9.000 euros que el equipo debe a una empresa de autobuses por los traslados durante la temporada 2014/2015 a poblaciones como Novelda, Torrevieja o Benidorm, ciudades donde disputó encuentros de la competición oficial.

La directiva de esa época no abonó los 9.470,15 euros del coste del transporte, por lo que la firma de autobuses se ha visto obligada a exigir la cuantía adeudada por la vía legal. Se trata de una cifra muy elevada para un club como el CF Cullera, sostienen sus actuales responsables, que incluso ha puesto en peligro el propio patrimonio personal del presidente, que podría responder con sus bienes pese a que la deuda no se generó bajo su gestión, si no, bajo la presidencia de Raúl Martínez.

El club ya arrastra otra deuda de las temporadas anteriores, que con el esfuerzo de socios, simpatizantes, comerciantes locales y del propio ayuntamiento se ha logrado reducir en más de 12.000 euros, gracias al trabajo que está realizando la directiva del club con José López al frente.

Sin embargo, este nuevo agujero en las cuentas había caído como un jarro de agua fría en el seno del conjunto rojiblanco puesto que el CF Cullera solo dispone de siete días para liquidar la deuda. Ante el requerimiento judicial planteado desde la empresa de autobuses, la continuidad del club estaba en serio peligro de cierre, con la posibilidad de que el propio presidente actual tuviese que hacer frente a dicha deuda con su propio patrimonio.

La directiva no ha tenido más opción que pedir un rescate al consistorio. En una carta recientemente dirigida al alcalde, Jordi Mayor, solicitaba la ayuda municipal para evitar la desaparición de un club con 96 años de historia y que constituye un emblema del deporte local.

El edil de Deportes, Javier Cerveró, señaló ayer que «desde que fuimos conocedores de la grave situación nos pusimos manos a la obra para evitar que un club tan simbólico para nuestra ciudad se viera abocado a una situación de consecuencias impredecibles», especialmente después de que, tras una gran temporada, haya logrado el ascenso a Primera Regional.

El propio presidente de la entidad, José López, mostró su agradecimiento al consistorio, en especial al alcalde, el concejal de Deportes y los técnicos municipales, « que en todo momento se han mostrado sensibles a dicha situación y han acortado los plazos para que un club histórico no tenga que desaparecer». «Sé que es complicado el poder realizar estas ayudas tan precipitadamente, pero el esfuerzo ha sido grande, muy grande, y eso es de agradecer», apostilló.

Cerveró dejó claro que el equipo de gobierno «no va a dejar tirados a los clubes locales» y destacó el trabajo de la actual directiva para «devolver al CF Cullera a lo que nunca debió dejar de ser».

Raúl Martínez tomó el relevo del exalcalde Ernesto Sanjuán al frente del club con el equipo en Tercera División y en esa temporada se generó la deuda que acabó provocando un descenso voluntario a 1ª Regional, con un posterior descenso deportivo a 2ª Regional apenas cuatros años después de haber optado a la promoción a Segunda División B.