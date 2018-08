Benimodo s'obri a la festa

Benimodo viu un any més una intensa agenda d'activitats a propòsit de la celebració de Sant Felip, Sant Bernat i la Divina Aurora. Des de fa ja dies i durant les pròximes setmanes la localitat s'omplirà d'actes culturals, esportius i lúdics, en la present edició organitzats per la penya Tot per l'Aire.

Demà dissabte està previst (17,30 hores) una completa jornada de pilota valenciana, amb la partida estrela de 1a Categoria entre De la Vega II i Adrià contra Moro i Álex. El 19 d'agost serà un dia gran amb la celebració del XIII Obert Internacional d'Escacs, a la Casa de la Cultura. Al dia següent serà el torn del concurs d'arròs al forn (14 hores) i posterior pintada de carrers. Per la nit ja serà el sopar popular i l'actuació de l'Orquestra Titànic. Per al dia 21 està programat el taller de jocs infantils, la Cavalcada Artística i Humorística, i discomòbil.

La Vespra serà el dimecres 22 d'agost, amb inicial volteig de campanes i vespertina enramada de la murta i ofrena de flors a Sant Felip, en la que col·laboren les Ames de Casa. Les activitats han sigut recuperades des de fa pocs anys pel Grup de Danses de Benimodo. Després dels actes religiosos serà el torn del musical «A Todo Tren» i després discomòbil. Al dia següent serà el torn de la festivitat en honor a Sant Felip Benici, amb el tvolteig de campanes, posterior missa cantada per la Coral Polifònica de Benimodo, mascletà de la Pirotècnica d'Altura, processó i revetla amb l'Orquesta Seven Crashers.

El 24 d'agost serà la festa de Sant Bernat. Començarà la jornada amb el Sorteig de la Cooperativa Agrícola i després hi haurà volteig de campanes i disparada de tronadors. Per la vesprada tindrà lloc el campionat d'escacs al Casino Republicà i a les 20 hores la missa. A partir de la 1 de la nit actuarà l'Orquesta La Pato. Aquells que obriguen la revetla ballant amb mantó de Manila seran obsequiats amb un clavell.

L'últim dia gran està reservat a l'honor de la Divina Aurora. A les 8 hores començarà amb un rosari i en finalitzar hi haurà orxata, fartons i croissants a càrrec dels festers. Per la vesprada està programat teatre infantil de Dracs i Vikings. A les 20 hores serà la missa a la Divina Aurora i en finalitzar serà el castell de focs d'artifici. La revetla de l'Orquestra Divina Comedia tancarà la celebració.

Segons expresa l'alcalde, Paco Teruel: «Este ha sigut un any important per a Benimodo. Per a mi, com a alcalde, ha suposat un honor i un orgull el poder estar present, ser testimoni i acompanyar a Didín Puig al Palau de la Generalitat el 9 d'octubre, a Rafa Armengol a la seu de la Universitat de València el 9 de febrer, i a Bernardo Monzó al Saló de la Beneficència de la Diputació de València el 23 d'abril. I com no, he esclatat d'alegria i m'he emocionat, com ho han fet tots els benimodolins i benimodolines que ens trobàvem el 14 de juliol a Dosbarrios amb la victòria de la Unió Musical de Benimodo al concurs internacional. És moment de celebrar-ho durant les festes».