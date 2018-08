El PP acusa al tripartito de Alzira de hacer uso «partidista» de los medios institucionales

Los portavoces del Partido Popular en Alzira denunciaron ayer que el tripartito que integra el equipo de gobierno hace un uso «partidista» de los medios y las redes sociales institucionales. «No difunden los actos que únicamente cuentan con la representación de concejales del PP de Alzira. A lo largo de la legislatura muchas han sido las ocasiones en que han llevado a cabo acciones de este tipo, llegando incluso en una ocasión a apoyar a través del Twitter del Ayuntamiento al entonces candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, en las Elecciones Generales de 2015», comentaron desde el PP del municipio.

A su vez, explicaron que a lo largo del mes de agosto son numerosos los actos que tienen lugar en la localidad, especialmente en torno a las fiestas de barrios y partidas. «En todos estos actos siempre ha habido representación institucional de concejales del PP, no siendo así por parte de los miembros del tripartito, cuyos regidores no han asistido en muchas ocasiones», prosiguieron. «No entendemos cómo un equipo de gobierno formado por once concejales no se organiza para hacer acto de presencia en cada una de estas celebraciones. Somos conscientes que algunos han estado de vacaciones tanto en julio como en agosto. Otros sabemos que no asisten por tratarse de celebraciones religiosas», apostillaron.