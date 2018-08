Albalat levanta el vuelo

Entre el Ullal de la Senillera y a unos pasos de l'Albufera, se encuentra una enorme extensión de tierra y césped. Pocos lo saben, pero allí se cumplen los sueños de mucha gente. Alineados en una tira de hangares, descansan una veintena de ultraligeros. El sitio se asemeja a un aeropuerto, pero no lo es. Se trata del aeródromo de Albalat. Un lugar donde no se ven pasajeros ni maletas. No hay transbordos ni retrasos. Solo estudiantes de vuelo, mecánicos, aficionados y una multitud dispuesta a bautizarse en las nubes. Es un espacio donde se disfruta y se «sufre» y donde conviven el ocio y el oficio.

En 1979, un estadounidense aficionado al ala delta pero al parecer algo perezoso para remontar las laderas por las que se lanzaba, decidió poner un pequeño motor a sus alas y así invento el aerodino ultraligero motorizado. Desde entonces, la técnica se ha perfeccionado mucho y los aparatos son mucho más sofisticados. Los de Albalat, por diseño y aspecto, todavía recuerdan a los primeros modelos construidos por los hermanos Wright, pioneros de la aviación.

Sin embargo, son capaces de levantar el vuelo en unos segundos. En sus maniobras no hay margen de error. Son momentos de tensión. Una angustia que se olvida cuando «tocan» el cielo, donde todo se observa desde una perspectiva diferente. Llevan más de 35 años planeando la comarca. De hecho, Vicente Nogués, actual gerente de la empresa, forma parte de una nueva generación dedicada a las aeronaves. Allí se han formado numerosos pilotos de todos los puntos de España desde que un inventor local, José Pérez Gonzalbo, impulsara el proyecto. Fue uno de los pioneros de España y nació en un momento en el que la afición por la aeronáutica vivía una fuerte eclosión en la comarca, donde llegaron a expedirse el 25 % de las licencias de todo el país. A día de hoy, para muchos sigue siendo una práctica bastante desconocida. Actualmente, las instalaciones albergan solo a medio centenar de socios, de los cuales la mayoría proceden de València. En la Ribera, predominan los vecinos de Carcaixent, aunque también los hay de Carlet o Alzira. «La gente que viene por primera vez se marcha más satisfecha de lo que pensaba. Cuando estás en el aire entras en otra atmósfera», asegura Nogués.



Volando al futuro

En los años noventa se produjo el «boom». De los 1.000 carnés de ultraligero que había en el país, 250 los habían hecho en el actual Centro y Escuela de ULM de Albalat de la Ribera, que funciona como aeroclub, escuela y campo de vuelo. Sin embargo, la fuerte competencia y la falta de relevo generacional no le están poniendo las cosas fáciles, pese a que de momento la situación se mantiene estable en cuanto al número de socios y usuarios. «Nos gusta que las personas que vienen se integren en las actividades. Esta afición no significa venir hasta aquí, volar y marcharse a casa. Está concebida para desarrollarse en grupo. La verdad es que hay muy buen ambiente. No entiendo por qué no se anima más gente. Puede que piensen que sea caro o que se trata de una diversión para ricos. Esa idea es totalmente errónea. No sé cuál es el problema», explicó con cierta resignación.

Por el momento, la escuela de vuelo de Albalat funciona, pero a ritmo menor. El curso es continuo y siempre está en marcha. El número total de lecciones prácticas que necesita un aprendiz depende del avión, pero «en unas 12 o 15 horas se puede estar ya en condiciones de pasar la prueba», sostiene Nogués. Conseguir la licencia no requiere un gran esfuerzo. Para poder pilotar se precisa ser mayor de edad o tener 16 años y un permiso paterno o del tutor legal. Después se requiere un examen médico aeronáutico de clase II, con el que se verifica si se está en plenas condiciones psicofísicas, visuales y auditivas. Finalmente, se exige un curso práctico de ultraligeros y aprobar el ejercicio final que certifica la capacidad adquirida para volar.