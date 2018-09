«Desconocía que mi abuelo luchó en Cuba»

Un secreto de familia. José Baldoví ni siquiera sabía que su abuelo era militar, por eso decidió indagar. Cuatro años le costó topar con datos en el Archivo General Militar de Segovia. Allí se conserva el texto de aprobación de las tres cruces de plata al mérito que recibió Baldoví a finales del siglo XIX, una con paga vitalicia de 2,5 ptas.

José Baldoví Romaguera, vecino de Alcàsser, estaba limpiando una casa que heredó de su tía cuando descubrió dos fotos muy antiguas de su abuelo. En una aparecía un retrato de José Baldoví Marí, firmada por Plaza Mayor, Santa Clara (Cuba), y en otra él en un regimiento de cornetas. «Mi primo me dijo, 'mira ese es el abuelo que luchó en Cuba'. Era la primera vez que alguien me hablaba del pasado militar de mi abuelo, mi padre nunca me había contado nada y decidí indagar», confiesa.

En ese momento decide mandar cartas al Ministerio de Defensa de Guadalajara, también a Madrid pidiendo algún tipo de información sobre su abuelo, natural de Almussafes. «Y nada, todas las respuestas eran negativas», recuerda. Fue entonces cuando a través de Levante-EMV conoció que se realizaba una charla en el casino de cultura sobre los valencianos que participaron en el conflicto hispano-cubano dirigida por un especialista en el tema como es Enrique de Miguel Fernández-Carranza, doctor en Historia y Académico de Número RACV, Grupo de Investigación de Historia Militar RACV. «Él tampoco sabía nada de mi abuelo pero me ayudó mucho y me dijo que llamara a Segovia, donde está el Archivo General Militar», y casi ya cuando José se daba por vencido tras cuatro años llegaron las buenas noticias. Le enviaron un documento firmado por el alcalde de Xàtiva donde se relataba todo los pasos que había seguido su abuelo, desde que ingresó en el Regimiento de Infantería Reserva de Játiva en 1891 con 19 años hasta su marcha a Cuba, desde el puerto de Cádiz, un 29 de agosto de 1895 a bordo del vapor Buenos Aires llegando a La Habana el 9 de septiembre. En la isla, el corneta luchó los doce años que duró el conflicto en el histórico regimiento de Infantería Soria nº9 bajo las órdenes de otro histórico, el General Agustín de Luque y Coca.

José Baldoví nieto, gracias a este relato, ha podido reconstruir en un mapa de Cuba todos los puntos donde luchó su abuelo incluso fue herido, aunque fue los méritos conseguidos en tres batallas concretas los que le proporcionaron tres condecoraciones como así también refleja uno de los documentos firmados por el subsecretario del Ministerio de la Guerra el 20 de julio de 1898 y que este vecino de Alcàsser se ha enmarcado.

En concreto su abuelo recibió tres cruces de plata al mérito militar con distintivo rojo por los combates en Santa Cruz de los Pinos y San Cristóbal, el 8 y 9 de febrero de 1896. Otra por el combate en Fincas Rojas (Quemada grande) 9 el 29-3-1897 y una pensionada con 2.50 pesetas por la acción en Mabujina, donde fue herido el 20-5-1897. Tras doce años de lucha regresó a Almussafes y ya como civil se casó y tuvo tres hijas y un hijo-el padre de José Baldoví-, falleciendo en 1939.

«Después de conocer toda la historia militar de mi abuelo me gustaría ir a Cuba, pero con 72 años y mi estado de salud no sé si podré cumplir ese propósito», señala José Baldoví, quien seguirá recopilando toda la información posible sobre ese conflicto.



Otros tres militares de Alcàsser

Precisamente, en una de sus indagaciones, José Baldoví vio una lista de militares valencianos que murieron en Cuba y descubrió a tres naturales de Alcàsser: José Marí Palau, fallecido en Luchana 20-12-1896, Vicente Albert Gil (Luchana 18-9-1897) y Tomás Romaguera Pria (La Habana, 25-10-1897).

Además, José Baldoví, juez de paz durante 15 años, se une a la iniciativa de recoger firmas para que en València se homenajee con una calle a los militares valencianos que lucharon y muchos murieron en la Guerra de Cuba.