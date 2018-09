La tramitación de permisos aplaza la reapertura de Puzzle

Malas noticias para los amantes de la música techno y los nostálgicos de la bautizada como «ruta del bakalao». Los promotores de la reapertura de la mítica sala Puzzle han confirmado que la fecha inicial del 20 de octubre se pospone. Y no se aventuran a marcar en rojo otro día en el calendario.

Así lo apuntan en su perfil oficial de la red social Facebook, aduciendo a «imprevistos y demoras en las obras de la sala» que obligan a posponer la fecha inicial. Eso sí, los impulsores de la iniciativa no cierran la puerta a la vuelta de la música en la conocida discoteca: «Estos contratiempos no nos detienen, continuamos trabajando para que el latido de Puzzle no se apague nunca porque, como bien sabéis, hay amores que están destinados a ser para siempre», comentan.

Aunque descartaron ahondar en los motivos definidos como imprevistos, este diario ha podido confirmar que la principal razón del cambio de fechas reside en la tramitación de permisos. Así, los responsables del proyecto se reunieron esta semana con la alcaldesa de Sueca, Raquel Tamarit, para tratar los pormenores de la iniciativa. En dicho encuentro, definido como «cordial» por fuentes de consistorio, se les informó sobre la falta de dos informes que han de elaborar técnicos de las consellerias de Medio Ambiente y Territorio. Sin esos documentos, la tramitación de los permisos por parte del ayuntamiento se ralentiza. Así, fuentes municipales confirmaron que no realizarán nuevos movimientos hasta que no lleguen los respectivos informes de la Generalitat.

Ante esta tesitura, la posibilidad de fijar una posible fecha para la reapertura de la sala se convierte en una quimera. Las intenciones iniciales pasaban por activar la venta de entradas a través de internet ayer y organizar una fastuosa reapertura el 20 de octubre. Ahora, todo se aplaza.

La noticia de la reapertura de la discoteca ha corrido como la pólvora en redes sociales, con cerca de 180.000 visualizaciones del vídeo promocional en una semana. Habrá que esperar.