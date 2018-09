La favarera Gloria Fernández inicia en el Mundial una campaña de ensueño

El 2018 quedará a bien seguro en la memoria de la joven favarera Gloria Fernández Caballero, de tan solo 17 años, una de las más firmes promesas españolas del tiro olímpico en la modalidad de pistola aire. En enero viajó hasta Francia para disputar el Torneo Internacional de Fleury y en febrero se desplazó hasta Gyor, Hungría, donde alcanzó dos grandes hitos. Por una parte, a pesar de ser una de las más jóvenes de las cincuenta y ocho participantes, consiguió una excelente octava plaza en el Campeonato de Europa Júnior. Por otra, se convirtió en una de las tiradoras del Viejo Continente que obtuvo la clasificación para los Juegos Olímpicos de la Juventud, previstos en Buenos Aires para el mes de octubre. Antes, esta misma semana, la ribereña compite en el torneo júnior del Campeonato del Mundo, que se celebra en Corea. A la deportista FER le esperan dos meses de auténtico vértigo.

Gloria Fernández tiene puestas todas sus ilusiones y esperanzas en la cita de Corea, aunque es consciente de que el «jet lag» podría afectar a su rendimiento. «Me apetece conocer un lugar tan exótico y diferente a donde vivimos», explica. La competición para la favarera da comienzo de forma oficial hoy miércoles día 5 de septiembre, por lo que ya está en el país oriental. Fernández es consciente de la importancia de la presión, por lo que intentará combatirla desde el minuto uno: «En Hungría, en el torneo clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud, afronté la competición como un entrenamiento. Sin presión, sin tensión. Como si no fuera consciente de lo que había en juego. Y me salió fenomenal. Lo mismo me ocurrió en la fase de clasificación del Campeonato de Europa. De hecho, fui la mejor de las 58 participantes. Ahora bien, momentos antes de disputar la final, no sé la razón, pero me puse muy nerviosa. Acusé la ausencia de mi entrenador y quedé la octava, la última de las ocho finalistas. Lo importante que puede llegar a ser el aspecto psicológico... y más, en mi deporte», confiesa Gloria Fernández.

La ribereña contará para esta competición con una arma nueva, habiendo dejado aparcada la pistola con la que ha estado compitiendo durante los cuatro años de su trayectoria. «Visto lo visto, todavía no me explico cómo lo pude hacer tan bien en Hungría con una pistola en condiciones tan precarias. El caso es que no daba para más. Con mucha nostalgia, porque formaba parte de mí, tuve que jubilarla y sustituirla», recuerda Gloria. Mucho le ha costado a la favarera adaptarse a su nueva arma, hasta el extremo de que hubo que recuperar su antigua pistola y encargar una empuñadura idéntica. Los resultados han comenzado a llegar.

Con un sueño nítido

La deportista FER ya sabe que en 2019 seguirá en el CAR de Madrid. Será su tercera temporada en la capital. «Claro que me gustaría estar en València y cerca de Favara, mi pueblo; pero en Madrid me encuentro bien. Siempre lo digo. Si quieres llegar lejos en el deporte, y ese es mi caso, has de disponer de las mejores condiciones y medios posibles. Y en CAR de Madrid, los tengo», concluye. Todo sea por alcanzar su gran sueño: Ser olímpica en París en 2024.