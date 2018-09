«Hay reformas, pero no se percibe una reactivación»

El presidente de la asociación de constructores y albañilería de Alzira y comarca, Andrés Roca, relativizó ayer el aumento de licencias de obra tramitadas por el ayuntamiento en los primeros meses del año al subrayar que corresponde de forma mayoritaria a reformas mientras que, alertó, la construcción de nuevas viviendas sigue prácticamente paralizada.

«Se ha animado el tema de la reforma, es cierto, pero se trata de pequeñas reformas que son necesarias y la gente ha estado aguantando en los años de la crisis, pero lo que es nueva construcción...», indicó Roca, mientras señalaba que esta actividad se reduce a algunas unifamiliares en el sector Huerto de Galvañón y «tres o cuatro más» en el resto del casco urbano -no más de diez en todo caso, indició-, por lo que considera que no se pueden lanzar las campanas al vuelo.

Andrés Roca señaló que aún quedan en Alzira viviendas vacías y apuntó que sigue habiendo dificultades para acceder al crédito, por lo que resulta difícil esperar nuevas promociones, y reiteró que, más allá de las reformas puntuales o integrales que requieren de licencia de obras, a su juicio no se percibe esta reactivación en el sector.