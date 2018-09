Un relato protagonizado por Fuster y Burguera gana el Soler i Estruch

Una obra del alcoyano Agustín Colomer Ferràndiz que cuenta con los suecanos Joan Fuster y Francesc de Paula Burguera como protagonistas ha resultado la ganadora del Premi Soler i Estruch de Villanueva de Castellón, un certamen literario que sigue configurándose como uno de los más prestigiosos de la comarca ribereña y el territorio valenciano. Bajo el título de «Un bri d'esperança», Colomer novela la odisea vivida por varios suecanos para representar una obra de teatro en valenciano durante de la dictadura franquista. La sinopsis del libro habla sobre una niña llena de vitalidad que, a pesar de la enfermedad que sufre, acontece una metáfora del entusiasmo y la fragilidad con la que unos jóvenes preparan una representación de teatro en valenciano en plena dictadura. Tienen que esquivar todo tipo de dificultades, desde las trabas de las autoridades hasta la indiferencia de muchos conciudadanos. Pero eso no los disuade de emprender una iniciativa que, con el paso del tiempo, acontecerá un hito en la recuperación de la cultura valenciana de la posguerra: la representación en Sueca, el 11 de octubre del 1952, de «La bona nova a Maria» de Paul Claudel. Ficción y realidad se mezclan en un argumento repleto de referencias literarias. Francesc de Paula Burguera, Joan Fuster, Fermí Cortés, Xavier Casp, Charles Péguy o Paul Claudel permiten constatar que no hay muro bastante fuerte que no se agriete si aparece la esperanza.

El escritor ganador, Agustí Colomer, nació en Alcoi en 1961 y es funcionario del cuerpo técnico de la Generalitat Valenciana como licenciado en Derecho. Forma parte de la Acadèmia Valenciana de la Llengua y cuenta con varias obras como «A trenc d'Alba», «Retrobar la tradició», «Temps d'acció» o participaciones en obras colectivas como «Vida amunt i nacions amunt» o «El valencianisme que ve». «Hay que agradecer al Ayuntamiento de Castelló su labor en el fomento de la cultura y por dar apoyo a la narrativa valenciana a través de unos premios que se han convertido en un acontecimiento anual y un referente en nuestro literatura», argumentó el escritor ganador. El premio convocado por el Ayuntamiento de Villanueva de Castellón está dotado de 2.500 euros y supone la publicación de la obra ganadora dentro de la colección «Miratges» de Edicions del Bullent. Además, permite adjudicarse una escultura en metal diseñada por el artista castellonense Josep Alfonso. El jurado (formado por Rafael Estrada, Carles Castell, Núria Sendra, Elvira Cambrils y Manuel Moreno, con el animador sociocultural Raymi Navalón como secretario) propuso también la publicación de la obra finalista, denominada «Tot és una llarga nit», de Joan Elies Andrés, una novela histórica ambientada en dos tiempos como los siglos XVI y XVIII.



Un concurso con historia

La entrega de premios se realizó a través de una gala que fue dirigida por la periodista Amàlia Garrigós, con actuación del grupo musical ESIR. Este año se han presentado exactamente treinta y tres obras. Colomer sustituye a Carles Castell como ganador del certamen literario castellonense, que se impuso con «Set pecats». En anteriores ediciones lograron el galardón Josep Manel Vidal con «La llum de les estrelles mortes», Elvira Cambrils con «Vestida de lluna», Enric Camps con «Tot interior», Mª Victoria Lovaina con «Pell de gat», Sico Fons con «Humors agres», Jovi Lozano con «Efecte secundaris» y Maurici Belmonte con «El vol de les papallones».