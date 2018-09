Las fallas encienden septiembre

Cualquiera podría pensar que este fin de semana Alzira ha viajado en el tiempo hasta marzo. Pólvora, fuego y charangas crearon ayer un ambiente muy similar al que se vive durante las fiestas josefinas. No obstante, éste respondía a la celebración de un Mig Any Faller muy condicionado por la climatología.

Con el cielo encapotado, centenares de vecinos tomaron la ciudad para participar en un animado pasacalles a lo largo de la mañana. La música amenizó una jornada en la que muchos miraban con recelo hacia el cielo, que amenazaba con aguar los actos festivos. El recorrido finalizó en la plaza de la Generalitat.

Allí tuvo lugar una rápida «mascletà» que se vio afectada por la lluvia. De hecho, se adelantó unos veinte minutos al horario previsto ante la caída de las primeras gotas. El disparo pirotécnico incluyó, a diferencia de los que se realizan durante los días de Fallas, fuego aéreo. Cabe recordar que la normativa actual impide el lanzamiento de material pirotécnico en lugares situados a menos de 500 metros de suelo forestal, lo que condiciona el concurso de «mascletaes».

Los actos festivos, no obstante, no han quedado exentos de polémica. También llovieron críticas para la concejala de Fiestas, Isabel Aguilar, a la que los grupos de la oposición reprocharon su «excesivo protagonismo» y «despilfarro» en el Mig Any Faller. Aguilar, por su parte, defendió su gestión: «Se critica el exceso de protagonismo del área que encabezo, pero soy la concejala de Fiestas y me dedico a gestionar las fiestas de la ciudad, creo que es algo muy lógico».



«No es un gasto desmesurado»

«Sobre la cuantía», prosiguió en su alegato, «creo que no es un gasto desmesurado porque estamos hablando de un evento dirigido a una población de 44.000 habitantes, no es algo que pueda costar 2.000 ó 3.000 euros. Teniendo en cuenta que todos los actos son abiertos, gratuitos y están dirigidos a toda la población, no solo a los falleros, ni siquiera el doble me parecería un gasto desmesurado. Hemos comprobado que funciona, esa es la mejor respuesta que puede haber, no la de un político».

Por la tarde se organizaron actividades infantiles en la Plaza Mayor, donde más tarde tuvo lugar una cena popular. Finalmente, el fuego consumió el pequeño monumento fallero diseñado por el artista Jordi Carrascosa.

Cabe recordar, no obstante, que el ayuntamiento ha suspendido los actos de hoy ante las previsiones meteorológicas adversas.