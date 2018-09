Raúl Albentosa llega cedido al Gimnàstic de Tarragona

David Timor lo tenía claro desde el principio del verano: quería jugar en la UD Las Palmas pese a que ello suponía abandonar la Primera División. El decimoséptimo fichaje del club amarillo para el presente curso explicó durante su presentación que el motivo de abandonar un equipo de la máxima categoría como el Girona para recalar en uno de Segunda fue, sobre todo, el proyecto «ilusionante» de la entidad de Siete Palmas. «La UD Las Palmas tiene una historia detrás muy grande y ahora está en Segunda por circunstancias. Firmo cuatro años porque creo mucho en este proyecto y desde un principio mi deseo fue estar aquí», aseguró el de Carcaixent, de 28 años.

El mediocentro, preguntado por sus características de juego, prefirió no describirse a sí mismo. «No me gusta definirme, quiero que lo vean cuando juegue. Puedo aportar la experiencia de todo lo que he aprendido estos años. Quiero adaptarme al equipo cuanto antes y devolver la confianza», comentó.

Lo que sí dejó claro es que es un jugador polivalente en la medular: «Dentro del centro del campo, puedo aportar defensiva y ofensivamente. Tendrá que ser el míster el que decida dónde puedo ayudar más». En principio, Manolo Jiménez le quiere como pivote por delante de la defensa, por lo que competiría por un puesto en el «once» con Javi Castellano. Timor, que fue titular con el Girona en las dos primeras jornadas de LaLiga Santander, reconoció haber visto algún partido de la UD Las Palmas en este inicio de campeonato. «Pude ver la primera parte del Albacete. El equipo demostró que puede dominar los partidos. Tiene que dominar todos los partidos. La UD tiene que ir a todos los campos a ganar y defendiendo su estilo, que es llegar arriba con claridad y teniendo el balón», señaló David Timor. También se refirió a la receta para lograr subir a Primera. «La Segunda es muy larga y cada vez está más igualada. Hay que ir partido a partido y no perder la paciencia. Cualquier equipo te complica la vida y puedes perder en cualquier campo. Sí que podemos pensar que somos superiores, pero si no estamos al nivel físico y mental va a ser muy complicado ganar», concluyó el mediocentro ribereño, que ascendió con el Leganés en la temporada 2015-16.