Tres profesores de Alzira crean una ducha que ahorra un 43 % de energía

El agua es considerada por muchos el petróleo del siglo XXI. Por codiciada y por cada vez más escasa. Lo mismo ocurre con la energía. En los últimos años, este problema ha calado hondo en la conciencia pública. Queda mucho por hacer, pero los cambios en ciertos hábitos de consumo básico empiezan a ser visibles. También tienen mucho que ver las nuevas tecnologías, que están haciendo lo posible por poner el freno al derroche. De hecho, cada año novedosos dispositivos y aplicaciones llegan al mercado para ayudar a ahorrar en las viviendas. Algunos de los inventos llevan el sello de la Ribera, como en el caso del plato de ducha hidrotérmico que reutiliza el agua caliente usada para caldear la fría, sin necesidad de la electricidad.

Una innovación con nombre propio: Passive Shower y puesta en marcha por los profesores del Luis Suñer de Alzira: César González, Ricardo Baena y Ángel Almodóvar. Porque si hay algún sitio de la casa donde los seres humanos no se privan de nada es el baño. Un verdadero campo de batalla. Muchos dejan correr el agua para que alcance una temperatura óptima, otros el grifo abierto mientras se enjabonan y los hay quienes esperan varios minutos para transformar la habitación en piscina y tomarse un respiro. Con el proyecto del ingeniero ribereño se matan dos pájaros de un tiro. En condiciones normales, una familia de tres personas, puede ahorrar más de 150 euros por año. En este caso, el periodo de retorno es inmediato y la ganancia se extiende a lo largo de la vida útil de la vivienda. ¿Cómo se consigue? A través del sistema «Waste Water Heat Recovery System» (Wwhrs), que de forma sencilla reutiliza las aguas calientes residuales para aumentar la temperatura del agua fría que entra nueva. Todo con un dispositivo de recuperación que puede conservar hasta un 43 % de energía. Un dos por uno que acabe viéndose reflejado considerablemente en las facturas de la casa.

En 2008, los tres socios de Cerian Shower, empresa encargada del proyecto, patentaron un sistema muy parecido con unos parámetros certificados que superaban con mucho lo que había hasta entonces en el mercado. El problema era que era demasiado complejo a la hora de instalarlo y mantenerlo. El objetivo era simplificar el plan para hacerlo más fácil y poder llevarlo hasta un gran número de viviendas. «Estuvimos mirando en el mercado las opciones que existían, pero no encontramos soluciones que se adaptasen al tipo de construcciones que tenemos aquí en España. Decidimos darle una vuelta a lo que ya teníamos y diseñamos un nuevo prototipo. Ahora ya contamos con la patente nacional y el informa de búsqueda internacional es favorable, por lo que podríamos conseguirla en diferentes países», señaló el alcireño César González, uno de los creadores del novedoso plato de ducha. En este sentido, subrayó que la tecnología en este tipo de ahorro energético era «complicada de aplicar en el gran mercado inmobiliario». Se puede instalar en las viviendas nuevas o con una reforma. Es una única pieza de poco peso, por lo que su montaje es muy sencillo. No es preciso realizar huecos en el forjado ni elevaciones del plato de ducha sobre la superficie del suelo, característica muy apreciada por las personas de movilidad reducida. «El sistema no tiene mantenimiento y es muy simple. Con otros productos el periodo de retorno normal es de 4 a 10 años. En este caso se inicia desde el primer día y además, la ganancia se extiende a lo largo de la vida útil de la vivienda».



Llegada al mercado

El proyecto está creciendo a pasos agigantados. Tienen previsto empezar a comercializar el producto a partir del próximo mes y no descartan la venta directa. «Ya tenemos todos los módulos hechos. Puede tener una buena salida. Se trata de mejorar en calidad de vida y ahorro. Las familias interesadas pueden contar con una subvención al apostar por nuestro diseño. No solo queremos hacerlo en España, sino que también está previsto que traspase la frontera», finalizó.