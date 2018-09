Manuel Luque triunfa en los Premios Literarios Villa de Tous 2018

Nuevo éxito de participación en la sexta edición de los Premios Literarios Villa de Tous. El Cine Avenida de la localidad acogió el sábado la entrega de los galardones, después de la decisión del jurado, reunido la pasada semana. Estuvieron presentes los ganadores de las diferentes categorías en liza, caso de ensayo, poesía o narrativa, tanto en castellano como en valenciano. Manuel Luque Tapia resultó el gran protagonista de la velada, tras adjudicarse los principales galardones tanto en poesía como en narrativa, ambas en castellano. En la primera modalidad sumó la victoria con su obra literaria titulada "Cómo no gritar". No se quedó ahí y también subió para recoger el primer premio de la modalidad de narrativa gracias a "Un mal sueño".

Por su parte, en poesía en valenciano se coronó Sonia Pérez con su obra "Mort el sentir", mientras ganó Artur Richart Estrela la narrativa en valenciano con "Vol transatlàntic". Las categorías de ensayo permitieron la victoria de Miguel Ángel Briz Oliver en castellano con su creación titulada "Crisálida", mientras Toni Bellón Climent se impuso entre las obras en valenciano con "Aproximació a la realitat social de Tous de principis del segle XX (1901-1922)".

El jurado de la presente edición estuvo conformado por la concejal de Cultural, Alicia Ramos, como presidenta; Silvia Miralles como secretaria; y los vocales Vicente Giménez, José Vicente Torrijo, Miguel Ángel Briz, Jesús Estarlich, Amparo Estarlich, Amparo Giménez, Antonio García y Antonio Torres.

Cada una de los premios está dotado con un importe de 350 euros. "Ya hace unos años, el ayuntamiento abrió unos premios literarios que buscan fomentar la cultura y la creatividad literaria. Hoy son ya un referente con el que estamos totalmente comprometidos", afirmó la concejala Alicia Ramos. Por su parte, el alcalde, Cristóbal García, pronunció en su discurso: "En los tiempos líquidos (como lo definió el pensador polaco Bauman), volvemos a casa. Y es aquí, en casa, en Tous, donde se deben estructurar los cimientos de una sociedad mejor, de una sociedad cada vez más culta, de una población cada vez más preparada y, por ello, más crítica. Las nuevas generaciones demuestran constantemente que han asumido el reto y trabajan a destajo para ser cada día mejores y poder ser competitivos en ese mercado laboral cada vez más exigente. Pero todo no son números. Las letras son el pilar fundamental de la cultura. Las palabras nos definen el camino. Más allá, las palabras son el camino. Es por ello que no podemos más que sentirnos orgullosos por la consolidación de los Premios Literarios que desde hace unos años organizamos aquí en Tous".