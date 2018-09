La victoria del Alzira contra el Acero rompe una racha de ocho partidos sin ganar

A la tercera ha ido la vencida para que la UD Alzira haya logrado la primera victoria de la liga. Una racha negativa que se alargaba a ocho jornadas de liga consecutivas, las seis últimas de la pasada campaña y ésta. Además, uniendo ambas competiciones, también se acumulaban cuatro partidos seguidos sin marcar, los dos contra el Eldense y Castelló y los actuales ante la Nucia y Novelda.

Los tres puntos ante el CD Acero se lograron con un solitario gol de Jaime Miralles que ya puede ser apodado «Terminator». El ex del Roda ha heredado el 8 de Sergio Boix y también su capacidad de trabajo en la zona ancha del campo. Jaime tuvo que ser sustituido en la vuelta de la semifinal de la Copa porque no aguantaba más el dolor de una fuerte picadura de mosquito tigre por la que fue ingresado en el hospital de Benidorm y abierta la herida para extraer el veneno. Durante el partido en el Puerto de Sagunto recibió un golpe en el pómulo que le dificultó la visión hasta la segunda parte. Aún recibió otro encontronazo por el que le pusieron ocho grapas en el campo y otros tantos puntos al finalizar el partido. Antes, tuvo tiempo de rematar magníficamente de cabeza, a los 23 minutos, un córner provocado y servido por Javier García. Para colmo de males, el vinarocense recibió otro golpe que le abrió otra brecha de cuatro centímetros en la frente pese a la cual, no se retiró del campo y fue enviado a la delantera, aunque al final fue retirado porque no aguantaba más.

Pese a la victoria, Fernando no acabó contento. «Aunque tuvimos algunas buenas ocasiones, sufrimos porque nos metieron dos torres en la delantera –Adil y Fabiani- y colgaron balones al área, donde sufrimos mucho», explicó el técnico. Tampoco le gusta al exvalencianista que estén «mal con la pelota en los pies. Perdemos muchos balones y eso nos complica la vida. Hay futbolistas que están por debajo de su nivel porque son capaces de sacar el balón jugado y ahora no lo están consiguiendo». En el descanso, el entrenador alcirista les dijo que valoraba su trabajo y actitud defensiva «pero deben mejorar porque hay capacidad de mejora». La parte positiva es que el equipo llega más y mejor al área contraria. «Solo falta mayor acierto arriba».



Sin debut para Faus

No pudo debutar el último fichaje, el delantero Alfonso Faus, que se incorporó a la disciplina azulgrana el jueves. El ex del Buñol marcó 4 goles la temporada pasada mientras jugaba con el Recambios Colón. En la campaña anterior logró 8 tantos en 33 partidos con este mismo equipo y en la 15-16, ocho más con el Paterna, en 31 encuentros. El técnico de Benimodo, Abel Buades, que debuta este año en 3.ª división, consideró que el empate «hubiera sido el resultado más justo. En la primera parte el Alzira fue mejor pero en la segunda los embotellamos. Lo que no podemos es encajar a balón parado».