PSPV y Compromís suturan heridas en Cullera y dan estabilidad al pacto

Buena sintonía política en el equipo de gobierno de Cullera para recibir el nuevo curso, que camina ya lanzado hacia las elecciones municipales de mayo. El almuerzo anual que realiza el alcalde cullerense, Jordi Mayor, con los diferentes medios de comunicación de la comarca sirvió para mostrar la renovada estabilidad del ejecutivo local tras el enfrentamiento público y publicado del pasado verano, cuando Compromís, socio de gobierno de Mayor, se desmarcó de las críticas vertidas por el PSOE local contra la política y criterios de asignación de subvenciones a los municipios costeros por parte de la Diputación de València y salió en defensa de la diputada de Turismo, la suecana Pilar Moncho, objetivo directo de las duras acusaciones lanzadas por los socialistas. El portavoz municipal de Compromís, Hugo Font, señaló que el hecho de atacar directamente a la diputada provincial Pilar Moncho fue una falta de tacto ya que ésta «se limita a poner en práctica los acuerdos que se han tomado en la Diputación de Valencia con respecto a las subvenciones».

Sin embargo, Mayor compareció ayer flanqueado por la primera teniente de alcalde, Sílvia Roca, y el quinto teniente de alcalde, Hugo Font, para mostrar unidad y defendió la fortaleza del actual pacto de gobierno entre socialistas y Compromís. «Los resultados económicos reflejan que el pacto funciona y es incuestionable. Estamos trabajando juntos muy bien y muy agusto. Se han dejado a un lado los partidos y hemos puesto por delante los intereses del pueblo», argumentó Jordi Mayor. Font, por su parte, incidió en esta idea al remarcar que el acuerdo gubernamental «tiene una marcada solvencia, no hay ningún problema en el equipo de gobierno».

El portavoz de Compromís expresó su deseo de que se pudieran «hacer muchas más cosas, pero si no se logran no es porque no trabajemos conjuntamente sino por la falta de recursos» que se destinan al pago de la deuda. Por ello, insistió en reclamar una mejor financiación municipal.

El acto tuvo un carácter eminentemente autoafirmativo, ya que el ejecutivo quiso sacar pecho por los buenos resultados que, asegura, está cosechando. Cullera habrá reducido a la mitad la deuda municipal a final de año. Lo avanzó el alcalde, quien señaló que, cuando acabe la legislatura, el municipio deberá a los bancos 19 millones de euros, lejos de los 40 que llegó a acumular en 2012. Esto supondrá que el ayuntamiento se sitúe en un índice de endeudamiento del 59 %, muy lejos del 181 alcanzado hace seis años en el peor momento de la crisis de deuda municipal que llevó al consistorio a la intervención por parte del Ministerio de Hacienda con un durísimo plan de ajuste el cual eliminó de raíz la autonomía municipal.



Más de 15 millones a los bancos

Esta cifra del 59 % representa el nivel de deuda más bajo en décadas en la capital turística de la Ribera. La mayor reducción de la deuda se ha producido desde 2015, año en que el nuevo equipo de gobierno tomó posesión. Desde entonces se han pagado 15,4 millones de euros a los bancos en concepto de amortización de préstamos y 1,4 millones por los intereses de los mismos.

El cullerense Jordi Mayor resaltó que el actual equipo de gobierno ha pagado más deuda de lo previsto gracias a los buenos resultados económicos en los presupuestos liquidados, que se han saldado todos con superávit. Solo este año se han amortizado 6,6 millones de euros a las entidades financieras. En ese sentido, ha recordado que el principal problema del Ayuntamiento de Cullera era y es la deuda y asegura que el resultado de la gestión del ejecutivo local en esta área es inapelable.