"La actitud del cura de Cullera constituiría delito en muchos países de Europa"

Sorpresa sólo a medias entre las asociaciones defensoras de la memoria histórica arraigadas en València por la polémica creada por un joven párroco de la iglesia de San Francisco de Asís de Cullera que dijo durante una homilía que algunos pretenden, con la recuperación de parte de la historia, ganar la guerra que perdieron. «Se podría esperar de los viejos curas que intervinieron en la guerra bendiciendo los pelotones de fusilamiento pero no de un joven que no vivió aquello y que debería estar más por la reconciliación. La actitud de sus representantes compromete a la Iglesia, que está obligada a hacer gestos para situarse como una herramienta que sirva para la reconciliación. Al contrario, es dueña y detentadora de simbología del odio, como la cruz de Primo de Rivera en la fachada de la iglesia de Gavarda o las esvásticas que se pueden ver en las puertas de la Catedral de València», expuso ayer el coordinador del Grupo de Recuperación de la Memoria Histórica de València, Matías Alonso. El sacerdote se enfrentó a un feligrés que le pidió explicaciones por su comentario y llegó a expulsarlo de la iglesia, por lo que se produjo un profundo debate que le llevó, según personas próximas a él, a aceptar su equivocación. «Este párroco debería conocer mejor la historia y hablar con las víctimas de la guerra y sobre todo de lo que vino después. Porque después no hubo paz, piedad y perdón, sino odio, horror y persecución con el auxilio de la Iglesia. Los nuevos sacerdotes deberían estar por la reconciliación y el perdón y no rindiendo honores a aquellos que originaron la guerra. Estas conductas nos hacen temer por el futuro de la convivencia de este país», pronunció Alonso, en declaraciones a este periódico.

«Cerrar las heridas»

Alonso se mostró sorprendido sólo a medias porque dijo que cierta derecha reacciona con odio cuando ve amenazados sus intereses, como ha sucedido con el PP y Ciudadanos con el tema de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. «Deberían olvidar el pasado y demostrar que no siguen, como partido, la línea marcada por sus padres y abuelos. Con las víctimas no se puede obligar a que olviden, sino rehabilitar su ofensa y ayudarles a encontrar a sus desaparecidos, muchos de los cuales siguen en cunetas, en fosas comunes. Algunos quitaron a Franco de los balcones pero lo tienen en su mesita de noche y cuando se sienten amenazados recurren de nuevo a él. Es un anacronismo que en muchas partes de Europa es directamente un delito», argumentó Matías Alonso.

El coordinador del Grupo Recuperación de la Memoria Histórica de València opinó que actitudes como la del cura de Cullera siguen siendo un obstáculo para la reconciliación: «La gente que quiere cerrar sus heridas, por ejemplo encontrando a sus antepasados desaparecidos, son personas humildes que no levantan la voz. Un comportamiento que contrasta con representantes de la Iglesia y de cierta derecha, que muestran siempre una soberbia indecente. La Iglesia debe dar un paso adelante y dejar de situarse demasiadas veces fuera de la ley», añadió el memorialista.

«Estas actitudes les inhabilitan en el debate porque exigen silencio y olvido mientras ellos son incapaces de salir de los pensamientos de los vencedores, de los franquistas», finiquitó Alonso.