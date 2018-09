Gavarda manda en el Diputación

La jornada en el Campeonato Autonómico de Raspall Parejas- Trofeo Diputación de Valencia dejó las victorias del Gavarda A y B, así como del Xeraco B. La partida que enfrentaba al defensor del título, Rafelbunyol, y el Gavarda B, y que se jugó en el trinquet del club de l'Horta, fue favorable a los visitantes, que dejaban el marcador 10 a 25, con lo que sumaban sus primeros puntos en el campeonato. El otro equipo del club de Gavarda, la formación A, jugaba en casa ante el Bicorp, y conseguía otros tres puntos más, gracias al 25 a 10 final. Por último, el derbi entre el Xeraco A y el Xeraco B era favorable para los segundos, que se mantienen al frente de la tabla, empatados con el Gavarda A. La próxima jornada se jugarán las siguientes partidas: el Gavarda B recibirá al colíder Xeraco B, con doble motivación, igualarlos en la tabla y favorecer el posible liderado en solitario de sus compañeros del primer equipo. Otra partida de interés será la que jueguen el Xeraco A y Gavarda A en el trinquet de la Safor; mientras que cerrará la jornada el enfrentamiento de necesidades que disputarán Bicorp, que jugará en casa, y Rafelbunyol.

En la liga de juveniles, Gavarda y Bicorp empatan en el primer lugar de la clasificación.

Ya en la división de plata, el Oliva B manda en solitario en el grupo A, mientras que en el grupo B empatan en el primer lugar el Oliva A y el Otos C. El Ajuntament de Polinyà A y el Gavarda C son los que encabezan los grupos de tercera, mientras que en cuarta A lo hacen Favara A y Planes A. Ya en cuarta B los primeros clasificados son el Tapizados Calse Moixent C, el Tamborí de Valencia A, el Favara B y el Gavarda F. El Nàquera, el Alzira D y el Ovocity Marquesat A empatan en Cuarta C.