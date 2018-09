Pirotecnia a ritmo de Bakalao

Más de 10.000 personas (el aforo completo) tendrán oportunidad mañana de presenciar la XVIII edición del festival piromusical de Sueca. Ricardo Caballer (Ricasa) disparará 1.300 kilos de pólvora en un espectáculo de luz y sonido que rendirá homenaje a la música «Made in Valencia» de los años 80 y 90. El reputado pirotécnico lanzará desde 21 ordenadores 12.500 órdenes de fuego para que estallen 15.600 unidades pirotécnicas desde 600 módulos de disparo. Caballer no dudó ayer en calificarlo como «el mayor piromusical disparado hasta la fecha en Europa».



Los mejores djs de entonces

El castillo de fuegos artificiales se incluirá en un festival de música de los 80 y 90 que,desde las 18 horas, se prolongará hasta las cuatro de la madrugada. El piromusical, de unos 30 minutos de duración, se dividirá en dos partes. Una primera, de 21 minutos, que combinará música de baile, rock y bandas sonoras y que tendrá un final apoteósico. Además, se homenajeará a Avicii y a Robert Miles. La segunda parte, de 9 minutos, estará dedicada a la música que hizo bailar a la generación de los 90, un «Homenaje a La Ruta». Los mejores djs de entonces pincharán la mejor música que se escuchaba en las grandes discotecas de Valencia en los años 90.

En este contexto, se rendirá homenaje a los artistas y djs de los 90 con la actuación de reconocidos djs como Ansthef (Sueca); Javi & Rafa los Gemelos (Puzzle); Jose Coll (Remember The Music, Arabesco y Evento); Jose Conca (Chocolate); Vicente Ferrer (Bananas); Víctor Pérez (The Face) y artistas invitados como Dj Space, Double Visión, Jerry Daley, Just Luis, Kryss, New Limit y Sonia Madoc.



Entradas vendidas en EE UU

El concejal de Fiestas de Sueca, Salvador Giménez, afirmó ayer que muchas entradas vendidas por internet se ha adquirido en Epaña, pero también en EEUU. Victor Pérez, presidente de Fotur, felicitó a Sueca por apostar por la música de los 80 y 90 Made in Valencia "que ha dado una segunda o incluso una tercera juventud a los djs valencianos de esa etapa, algunos de los cuales vuelven a estar de moda. La buena música no pasa de época», subrayó

Ricardo Caballer se mostró ilusionado con un festival pirotécnico que cumple su mayoría de edad. «Hace 18 años apostaron por mí. Y hoy, como cada año desde entonces, no podemos faltar a la cita. Para nosotros es un acontecimiento importante, un espectáculo nunca visto», aseguró.