La paella habla idiomas

El origen del certamen se sitúa en el año 1961. En aquella época, España, y de manera especial el litoral valenciano, se encontraba inmersa en el «boom» turístico. Junto a él, nacieron diversos certámenes gastronómicos, la mejor manera de vender el producto autóctono a la gran cantidad de visitantes extranjeros que se acercaban. Sueca celebraba el 600 aniversario de la «Troballa de la Mare de Déu» y, con tal pretexto, el alcalde de Sueca, Francisco Segarra, promovió la denominada «fiesta del arroz», que arrancó con un concurso nacional de elaboración de paella. Aquello sí fue un verdadero «boom» ya que, en apenas cinco años, obtuvo la calificación de interés turístico.

Durante sus inicios, el concurso vive una época de consolidación, quedando abierto tanto a profesionales, como aquellos que sin serlo deseaban participar. Así fue hasta 1978. Cuatro años antes de dicha fecha, el certamen arrocero alcanzaba la asombrosa cantidad de 1.600 comensales.

En una segunda etapa que se sitúa entre los años 1979 a 1982, la organización decide restringir la participación a grupos locales, un cambio que no consiguió consolidarse. Una nueva modificación se llevó a cabo entre el 84 al 86, años en los que se permitía la participación de profesionales y no profesionales, pero con puntuaciones por separado. No obstante, no se conseguían los objetivos marcados por la organización (el principal era el de incrementar el nivel del concurso). De ese modo, en1987 se hace una reconversión del certamen hacia el formato actual: El concurso se realizaría únicamente para profesionales de la restauración. Con aquel cambio se consiguieron excelentes resultados.



Tres victorias extranjeras

Dicho año marca, además, un antes y un después. El Club de Jefes de Cocina de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Cocineros y Reposteros de Valencia y la Federación de Cocineros y Reposteros de España trabajaron codo con codo con la organización en la programación del certamen. Dicho vínculo se consolidó y fortaleció hasta la actualidad, que se mantiene gracias a la figura de Jesús Melero.

Otro hito importante en la historia del certamen se produjo en 1990, año en el que dio un salto internacional de gran importancia, ya que se extiende a Europa, América y Japón. Consolidada la participación extranjera, se certificó la receta oficial de la paella valenciana de Sueca y el concurso se declaró Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Curiosamente, aunque el concurso gastronómico se hizo internacional hace casi tres décadas, solo en tres ediciones ha sido ganado por restaurantes de fuera de nuestras fronteras. En 1996 y en 1999 el premio se fue hasta Cuba, con la victoria en las dos ediciones del Hostal Valencia. Y la tercera vez que ganaron un restaurante extranjero fue en 2012 con la victoria del restaurante Ba-Ba-Reeba de Las vegas, viajando el premio a los Estados Unidos.

Durante los últimos años, el crecimiento del concurso a nivel internacional ha sido espectacular. Aunque la paella sea valenciana, se la conoce en todos los rincones del mundo. Para que sirva de ejemplo, este año, se han realizado semifinales en México, Costa Rica, Australia, Francia, Estados Unidos, Perú y Japón. Dicha fase empezó allá por el mes de abril y concluyó el pasado mes de agosto.

En todo este tiempo, el no ha parado de recoger premios y reconocimientos por su trabajo en la promoción del plato más preciado de nuestra gastronomía. Así, el prestigioso certamen, que acumula cerca de una decena de galardones a nivel nacional e internacional, ha recibido también en los últimos años algunos premios en reconocimiento de su trabajo de promoción de los productos y del plato insignia de todos valencianos. De entre los más recientes, el concurso fue galardonado en 2016 por la Federación Empresarial de hostelería Valenciana (FEHV).