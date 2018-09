Dimite el concejal de Iniciativa en Cullera Marc Joan al estar implicado en la quema de dos banderas de España en Sueca

El concejal de Iniciativa del Poble Valencià Marc Joan, integrado en la coalición Compromís per Cullera, ha presentado esta mañana su dimisión al haber sido implicado en la quema de dos banderas españolas durante la celebración del festival Espiga Rock, enmarcado en las fiestas patronales de Sueca en la noche del 1 de septiembre. La Guardia Civil investiga los hechos como un presunto delito de desórdenes públicos.

Marc Joan se ha negado a valorar esta mañana lo ocurrido. Su abogado ha negado "todos los posibles delitos que se le imputan al concejal". Para el letrado, el concejal era "simplemente un asistente al concierto que al salir fue identificado por miembros de las fuerzas de seguridad, ya que en el recinto se estaba produciendo un altercado". La defensa del edil sostiene que el delito de desorden público "no tiene suficiente peso como para que sea admitido a trámite".

Durante el concierto del Espiga rock, algunos miembros del grupo antisistema Arran, vinculado a la CUP, subieron al escenario para dirigir su discurso político al público asistente. Este incidente causó diferentes disturbios al enfrentarse varios jóvenes a los alborotadores, que fueron expulsados del recinto por los vigilantes. A la salida los presuntos implicados en este altercado fueron identificados por las fuerzas de seguridad, encontrándose entre ellos el concejal de Iniciativa del Poble Valencia de Cullera.El incidente se saldó con un herido leve y y la posible quema de dos banderas españolas. Ahora el juez que instruye la causa deberá de tomar declaración a todos los implicados, entre ellos el propio Joan.

Fuentes de la Guardia Civil admiten que ahora se está investigando el nivel de implicación de cada uno de los participantes en la refriega, entre ellos el propio concejal Marc Joan. No existe es el primer incidente en el cual se ve implicado el concejal cullerense. Sin ir más lejos este año pasado fue condenado por dar positivo en un control de alcoholemia. Le fue retirado el carnet de conducir durante 8 meses y también se le condenó a 22 días de trabajo en beneficio de la comunidad. Esta circunstancia fue el detonante para que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cullera, formado por PSPV y Compromís, decidiesen apartarlo del equipo de gobierno, retirándole el alcalde todas las delegaciones que ostentaba en el mismo.

Consecuencias políticas

Después de este segundo incidente en el cual se ve implicado el concejal de Iniciativa del poble Valencia Marc Joan las consecuencias políticas han sido contundentes. A las 9´30 horas el regidor cullerense, después de analizar junto a sus colaboradores más próximos cuál era la mejor respuesta política, ha presentado por registro de entrada su dimisión y renuncia al cargo de concejal. "La decisión se ha tomado para no perjudicar al partido y poder centrarme así en mi defensa, ya que no reconozco ninguno de los delitos que se me imputan", hha asegurado Joan poco después de formalizar su renuncia.