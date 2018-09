Arrestan a un policía nacional por golpear a un agente de l'Alcúdia que iba a multarle

Un inspector de la Policía Nacional ya retirado del servicio activo fue detenido el pasado jueves por un delito de atentado a agente de la autoridad después de insultar y golpear a un agente de la Policía Local de l´Alcúdia que le instó a retirar su vehículo, que estaba mal estacionado sobre un paso de peatones de una avenida de la localidad. «Sois imbéciles, soy inspector jefe y dos subnormales no me van a decir lo que tengo que hacer. Quitaré el coche cuando me salga de los cojones», increpó el arrestado a la patrulla que cumplía correctamente con su trabajo.

Ante tal actitud, «chulesca y prepotente», los agentes procedieron a sancionar el vehículo por estacionamiento indebido, momento en el que el conductor presuntamente habría golpeado en el rostro a uno de los agentes, causándole lesiones sangrantes en la boca. Como consecuencia de la agresión el policía está de baja tras sufrir un esguince cervical y contusión en la mandíbula.

Los hechos se produjeron minutos después de las siete de la tarde del jueves cuando una patrulla de la Policía Local de l´Alcúdia observó que un turismo, modelo Citroën C3, estaba estacionado sobre un paso peatonal de la de la avenida Antonio Almela. Al ver que el conductor estaba en el interior, los agentes le indicaron que retirara el coche ya que era obstaculizaba el paso de los peatones.

No obstante, el ocupante del vehículo se apeó del mismo y comenzó a increpar a los policías tras identificarse como inspector jefe de la Policía Nacional, haciendo caso omiso a sus indicaciones. «Quitaré el coche cuando me salga de los cojones», afirmó en varias ocasiones.

«Imbéciles, hijos de puta o subnormales», fueron algunos de los improperios que profirió contra los agentes, a quienes amenazó con frases como: «Os va a volar el traje desgraciados, yo mando sobre vosotros porque soy Policía Nacional», según ha podido saber Levante-EMV.

Atentado a agente de la autoridad

Además de esta actitud chulesca y de los insultos, el conductor se negó en todo momento a ser identificado. Asimismo, en un momento dado, al ver que la patrulla estaba ya iniciando la tramitación de la sanción por mal estacionamiento, el policía nacional empujó a uno de los agentes y le golpeó presuntamente en la mandíbula. Inmediatamente, ante esta agresión física, constitutiva de un delito de atentado a agente de la autoridad, los policías locales procedieron a la detención del supuesto inspector. Posteriormente comprobaron que estaba ya retirado de la Policía Nacional.

El arrestado, de 71 años, ha sido acusado de un delito de atentado a agente de la autoridad. Por su parte, el agente agredido permanece de baja desde el jueves tras sufrir un esguince cervical y contusión en la mandíbula. El coche acabó en el depósito municipal tras ser retirado con la grúa.



El detenido ya no está en activo

El arrestado se identificó ante la patrulla como «inspector jefe de la Policía Nacional», aunque realmente ya no está en activo. Este aspecto también ha sido recogido en diligencias ya que hacer uso de placa estando ya retirado también

podría ser considerado delito.