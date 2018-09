Montañas de desechos de granja se depositan a escasa distancia del río

El hedor se nota en Llombai desde hace tiempo y tiene una clara explicación: las montañas de desechos agrícolas que hay depositadas junto al río. La situación genera malestar en los vecinos al mismo tiempo que preocupación entre los ecologistas y el gobierno local. Se teme por las posibles filtraciones en el subsuelo y la contaminación del agua. Por el momento, el ayuntamiento ha abierto un expediente, al igual que ha hecho la Policía Local. Los documentos se entregarán al propietario del terreno para que dé las explicaciones que considere oportunas.

Según denuncia un miembro del Grup d'Acció Mediambiental del Marquesat, el mal olor empezó a notarse en julio. Para su sorpresa, se encontraron con un montón de estiércol junto al lecho del río. «Cuando el aire viene de Levante se nota mucho», asegura el colectivo.

La sorpresa creció tanto como el montón de desechos agrícolas: «Al principio pensábamos que alguien había dejado allí ese montón para su uso particular, que lo esparciría en un campo y ya está; pero eso no pasó, en vez de desaparecer ha crecido más y más con el paso del tiempo», manifiesta el miembro de la asociación ecologista del Marquesat.

La situación preocupa al colectivo por motivos medioambientales y de salubridad. Según explica, la zona donde se ha depositado el estiércol fue, en el pasado, una explotación de áridos. «La cantera se tapó con escombros y luego se tiró algo de tierra por encima, así que tememos que se puedan producir filtraciones y afecte tanto al río como a los acuíferos», relata.

Todo ello se ve agravado por las recientes lluvias, que favorecen las posibles filtraciones. Además, el lugar se ha encharcado y en las acumulaciones de agua pululan los insectos.



Huellas de maquinaria

Los vecinos molestos con el hedor descartan como hipótesis que las montañas de desechos atiendan a las necesidades agrarias de un particular. «Si se fuera a utilizar para la agricultura ya habría desaparecido, pero eso no ha ocurrido; así que interpretamos que lo utilizan como una especie de depósito», apunta uno de ellos, que añade: «Al lado hay un campo de albaricoques y allí no se ha esparcido nada. Por eso creemos que allí lo que se hace es mezclar las heces de gallina y las de oveja para después vender el producto. En la zona se ven huellas de la maquinaria que usa para removerlo todo».

Pese a que durante todo el tiempo que la montaña de estiércol permanece en lugar los vecinos comentaban entre ellos las molestias generadas por el hedor, fue el colectivo ecologista el que presentó una queja por escrito al ayuntamiento este mismo mes.

El consistorio ha atendido su demanda y ha abierto un expediente. También lo ha hecho la Policía Local, que todavía trabaja en él. Cuando los dos documentos estén preparados se entregarán al propietario para que explique porqué deposita esa gran cantidad de deshechos y qué uso piensa darles. En estos momentos, se trata de averiguar si, como se sospecha, el estiércol es de un propietario y la parcela, de otro.