El alcireño Javier Quilis gana en Los Ángeles el premio de composición de Hollywood

La música de la Ribera llega a todos los rincones del mundo y su calidad es reconocida por multitud de expertos. El compositor alcireño Javier Quilis fue uno de los grandes triunfadores en los premios Hollywood Music in Media Awards, que se entregaron en Los Ángeles durante la noche del pasado día 14 de noviembre. Quilis se impuso en la categoría de «Clásica Contemporánea» por su composición «Theme from Alzheimer».

La gala tuvo lugar en el bello teatro The Avalon en pleno corazón de Hollywood. En ella desfilaron por la alfombra roja tanto compositores y artistas consagrados del mundo de la música como artistas emergentes cuyo trabajo también es reconocido en estos afamados premios.

La composición premiada, «Theme from Alzheimer», es un pieza dedicada a la terrible enfermedad degenerativa y a la pérdida de recuerdos que marcan las vidas de las personas. «Se trata de una composición muy personal puesto que he visto lo que esta enfermedad produce en un familiar. Esa pérdida paulatina de recuerdos hasta llegar al puro olvido es lo que me inspiró a componer este tema», explicó Quilis.

La emotiva pieza vencedora fue grabada hace unos meses en Hungría de la mano de la Budapest Symphony Orchestra, dirigidos por Òscar Senén a la batuta y con el maestro Olah Vilmos como violín solista.

El reconocimiento a la trayectoria musical de Javier Quilis ha venido en este 2018 tanto de los Estados Unidos como de España. De hecho, también ha obtenido recientemente el primer premio en los Jerry Goldsmith Awards, dentro del Film Music Festival, en la categoría de «Mejor banda sonora de libre creación». Esta gala se celebró en la ciudad de Úbeda (Jaén). «Me siento afortunado por la acogida que está teniendo mi disco 'A Dream Come True'. La verdad es que no esperaba que la gente valorara y disfrutara este viaje musical», manifestó el compositor sobre su éxito reciente.