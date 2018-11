«Hace días se acababa el mundo y ahora que nos inundamos no avisan»

Entre incredulidad, temor y enfado, los vecinos de Les Basses limpiaban ayer los restos de fango que se ha colado en decenas de viviendas y garajes debido a la fuente tromba de agua de la madrugada, con precipitaciones que han superado los 100 litros por metro cuadrado en apenas hora y media. Aunque ya han pasado por situaciones similares, se quedan con la sensación generalizada de que ha faltado información y nadie les había avisado. «No puede ser que hace unas semanas nos avisaran tanto, que parecía que se iba a acabar el mundo y en esta ocasión que no nos han dicho acabamos inundados», explicó a Levante-EMV Bernardo, vecino de la zona afectada, mientras achicaba agua de su garaje.

Muchos se habían acostado ya y la mayoría dormía cuando la lluvia arremetió con fuerza en Alzira. Pero no se encendieron las alarmas ni es estableció mecanismo alguno para alertar a la población. Alrededor de las 2 de la madrugada el agua ya ocupaba la calzada de calles como Doctor Fleming o Salvador Perlés y amenazaba con cubrir por completo las aceras, como haría minutos después. Los que se percataron antes de que el barrio se inundara pudieron trasladar sus vehículos a zonas elevadas de la ciudad. Pero no todos tuvieron tanta suerte.

Es el caso de Bernardo, que cuando recibió el aviso ya era demasiado tarde: «Yo estaba durmiendo tranquilamente, hasta que me llamó mi hija a las cuatro de la mañana no me enteré de nada. Ha faltado información, estoy seguro de que se podría haber hecho mucho más, normalmente se avisa de este riesgo y suelo llevar mi coche al chalé para que no le pase nada». Su vehículo todavía estaba estacionado en el garaje mientras, con una escoba, retiraba el barro. «No es normal que pasen estas cosas, no nos lo esperábamos, no puede ser que los barrancos estén por limpiar pero, sobre todo, es un crimen que nadie nos haya avisado», manifestó el vecino alcireño, que añadió a continuación: «Al menos la suerte me ha acompañado y solo me ha entrado un palmo de agua, aunque dicen que viene más agua», repuso con cierto temor.

Algunos (la gran mayoría) no pegaron ojo desde que se percataron de la lluvia torrencial que inundaba las zonas más vulnerables de Alzira. «Me he despertado a las 3 porque la perra estaba ladrando, intranquila, y ha sido cuando he visto lo que sucedía. Esto ha sido un desastre, hacía años que no pasaba algo así», aseguró Rosa María, fregona en mano y limpiando el portal de su edificio. «Al ver la calle llena de agua nos hemos asustado, mi marido y mi hijo han salido corriendo de casa para llevarse los coches. Hoy he perdido mi jornal porque no puedo ir a trabajar pero mi hijo se ha ido con el agua por la rodillas», comentó.

Hasta el cuartel

Mientras los vecinos trataban de eliminar la huella del barro de sus viviendas y garajes, se pedían utensilios y herramientas unos a otros para solventar los problemas que se encontraban sobre la marcha. También conversaban sobre lo ocurrido. «Me estaba contando un amigo que tiene una piscina en la Casella que ayer le faltaban sesenta centímetros y esta mañana se desbordaba», afirmaba uno. «La verdad es que no me imaginaba que con la lluvia que ha caído llegara a pasar esto», aseguraba otro. «Conforme se hacen las cosas en esta ciudad, no me extraña que haya pasado esto», exclamó otro de ellos.

Algunos, hasta hicieron uso del humor: «Yo me enteré porque me avisó el mecánico, me dijo que bajara con la barca. El agua ya cubría las ruedas de los coches, pero pudimos sacarlos y llevarlos hasta el cuartel de la Guardia Civil (situado a la otra punta de la ciudad)», explicó Montse.

Los vecinos de Les Basses han pasado por circunstancias similares en más ocasiones que las de otros ciudadanos de la capital ribereña. Pero es una «costumbre» que no agrada a ninguno de ellos y, mucho menos, si se tienen en cuenta las múltiples promesas de que no se repetirían episodios así.