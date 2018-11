Next impide a los fundadores de Puzzle utilizar su marca

La reapertura de la mítica discoteca Puzzle no sólo encuentra obstáculos en las restrictivas leyes protectoras del parque natural de l'Albufera. También en el terreno judicial aparecen cortapisas. Los socios fundadores y propietarios de la sala, asociados con los promotores del festival de música electrónica Medusa, que pretenden organizar otra vez sesiones de baile en el recinto, habían exigido al club Next de València que se abstuviese de organizar una fiesta el próximo 1 de diciembre bajo el nombre de la discoteca de El Perelló, pero no han podido conseguirlo ya que el abogado de Next, Juan López Pérez, ha acreditado que Francisco Navarro Sánchez es el único propietario de esa marca, según consta en el registro oficial de patentes del Ministerio de Industria.

La autorización se hace extensible hasta septiembre de 2026. Tanto la marca Puzzle, como el club Next «interpondrán las acciones oportunas reclamando daños y perjuicios a los responsables de la celebración de la fiesta Puzzle en la sala Spook ,donde pretenden celebrar el 1 de diciembre dicha fiesta», han advertido.