Los vecinos de Les Basses se resignan a sufrir más inundaciones en el futuro

Les Basses es el barrio más resignado de Alzira. Las quejas al ayuntamiento por la falta de un aviso ante el episodio de inundaciones, las protestas por los daños provocados en los más de 1.700 inmuebles afectados en toda la ciudad (o en la gran cantidad de cultivos, aún por concretar) y las demandas de unas infraestructuras hidráulicas capaces de salvaguardar a la población de episodios como el de la pasada semanas se convierten en un cierto estado de apatía y conformismo. «En el barrio, por desgracia, volveremos a sufrir más inundaciones», sentenció uno de los afectados a la conclusión de la reunión vecinal con el ejecutivo alcireño.

Al comienzo del encuentro, el alcalde de la ciudad, Diego Gómez, entonó el «mea culpa» y pidió disculpas a los vecinos de Les Basses: «Al inicio de la legislatura nos propusimos hacer todo lo posible para que el agua no entrara en el barrio pero no lo hemos podido evitar, así que pido perdón». Durante su explicación, recordó que se han contabilizado hasta 1.782 inmuebles afectados por las inundaciones, entre viviendas, garajes y negocios.

También defendió «la única infraestructura hidráulica» construida en los últimos años en la localidad, el Canal de Les Basses: «Muchos dicen que no ha cumplido su función, pero no es cierto. Llegó a soportar casi 30 millones de litros, entre los 20 que acumuló y los más de 6 que laminó, y eso es agua que no estaba en las calles. El canal no está finalizado y todavía está pendiente una segunda fase. Además, tenemos que mejorar el drenaje de los barrancos, pero la Confederación Hidrográfica del Júcar no nos había atendido en 3 años y medio, hasta ahora, que se ha comprometido a actuar».

Los vecinos se dividían entre el enfado y la resignación. Algunos apelaban al «Yo» y únicamente se preocupaban por los daños sufridos, lógico por otra parte ya que poco les valía que el ayuntamiento haya puesto en marcha un servicio especial de atención a los afectados en la Clau. La burocracia es engorrosa, pero necesaria, y pagaban su frustración con el equipo de gobierno. Junto a estos, otros esgrimían el argumento de la costumbre: «Esto es Les Basses, ¿que no sabéis ya que cuando llueve pasan estas cosas?».

Unos de los que tomaron la palabra durante la reunión fueron los concejales del PP José Andrés Hernández y Enrique Montalvá, aunque ambos aseguraron hacer uso de su turno como vecinos afectados, por momentos se notaba el ambiente a mitin y campaña electoral, especialmente con la intervención del que fuera edil de Agricultura. «Este canal está hecho para pasearse, para formar parte de ese 'anell verd' del que tanto hablan. Es evidente que la canalización no ha funcionado, antiguamente el barranco de Les Basses habría evacuado en el Pont de Xàtiva y no habría pasado nada de esto», afirmó.