El alcalde de l'Alcúdia, Andreu Salom, destacó ayer que el caso del ingeniero aeroespacial con raíces en la localidad que ha participado activamente en la llegada a Marte de la sonda InSight, Fernando Abilleira Oliver, debe servir de estímulo a todos los jóvenes y anunció su intención de aprovechar una próxima estancia en la ciudad de este especialista en trayectorias de vehículos espaciales para tributarle un merecido homenaje.

«Con el nombre de su madre, Oreto, sus raíces no pueden ser de otro pueblo que no sea l'Alcúdia. A parte de enorgullecernos, debe servir de estímulo a la gente joven. A la NASA y a los puestos de responsabilidad no llegan los que viven allí, sino los que trabajan, perseveran y luchan por un objetivo y ese es el mensaje que me gustaría trasladar», comentó el munícipe.L'Alcúdia rendirá homenaje al ingeniero espacial que codirigió el aterrizaje en Marte

Salom admitió que le había cogido por sorpresa la información publicada ayer en exclusiva por Levante-EMV sobre la participación de Fernando Abilleira en este último éxito de la NASA, aunque dijo conocer a la familia y también su trayectoria. «Tengo muy buena relación con la familia y cuando venga por aquí sí me gustaría ofrecerle algún reconocimiento con ese objetivo; que un chico que tiene raíces en l'Alcúdia pueda llegar a trabajar en la NASA nos tiene que servir de estímulo», incidió el alcalde, mientras señalaba que aunque no haya residido en la localidad, «siempre que se le ha requerido para algo ha colaborado». Andreu Salom aludía con esta palabras a la participación del técnico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en una videoconferencia para explicar su trabajo a estudiantes del colegio la Purísima de Alzira, gestionada por sus parientes valencianos el año pasado.

También en la misión Mars 2020

Fernando Abilleira, hijo de madre alcudiana y padre gallego -se graduó en la Saint Louis University, en Missouri-, fue uno de los técnicos que el lunes coordinó el aterrizaje en Marte de la sonda InSight tras un recorrido de 548 millones de kilómetros y seis meses por el espacio, en calidad de subdirector de Diseño y Navegación de la misión.

Con diecisiete años de servicio en proyectos de la agencia espacial estadounidense, ya participó en los trabajos para llevar al planeta rojo el robot Curiosity en agosto de 2012. Además de la sonda InSight, un módulo espacial que instalará un sismómetro y un sensor térmico para descifrar el «interior profundo» y buscar «signos vitales» en el planeta rojo, Abilleira también trabaja en la misión Mars 2020.

«Ha sido un importante logro de la humanidad»

Fernando Abilleira había advertido de que el aterrizaje en Marte iba a ser complicado, aunque fue uno de los técnicos que tras los denominados siete minutos de terror -el tiempo que se necesitó para reducir de casi 20.000 kilómetros por hora a 8 la velocidad de la sonda tras la entrada en la atmósfera de Marte- respiró con alivicio en el centro de control de Pasadena (California). «Ha sido un importante logro de la humanidad», comentó el ingeniero aeroespacial a Levante-EMV en un breve mensaje de correo electrónico.

Sus palabras refuerzan las que pronunció el lunes el administrador de la NASA: «Hemos aterrizado con éxito en Marte por octava vez en la historia humana».