Campos cierra el curso en el podio

Campos Racing cerró la temporada con un doble podio en la última cita de FIA Formula 2 en el Yas Marina Circuit de Abu Dhabi. Luca Ghiotto y Roberto Merhi brillaron al volante de sus Dallara F2 2018 de la escudería de Alzira para firmar dos terceras posiciones que srivieron de merecida recompensa al denodado trabajo de todo el equipo durante la temporada. En la primera carrera los pilotos de Campos Vexatec ganaron muchas posiciones desde los compases iniciales y, para la sexta vuelta, Merhi ya era sexto y Ghiotto rodaba undécimo.

Merhi haría su parada en boxes apenas un giro después como harían la mayoría de sus rivales. Campos Vexatec Racing y Ghiotto optaron por una estrategia diferente que sirvió para que el italiano, con el compuesto blando – a diferencia del resto del pelotón que comenzó con el súper blando– permaneciese en pista líder hasta la vuelta 25. Se reincorporó quinto pero, tras hacer la vuelta rápida, adelantó a Nyck de Vries y Lando Norris para situarse tercero en el podio. Merhi, por su parte, terminó octavo asegurándose la «pole position» para el día siguiente. El castellonense no pudo contener a Antonio Fuoco en la salida. Con todo, Merhi estuvo segundo hasta los compases finales cuando, con los neumáticos muy desgastados, no pudo impedir que Norris le superase. Ghiotto fue noveno.

Campos Vexatec Racing se despide de la temporada pero no del trabajo. Los tests de pretemporada arrancarán en este mismo circuito de Abu Dabi entre ayer y hoy sábado.

Por su parte, Campos Racing tuvo doble presencia en el podio con sus pilotos en Yas Marina Circuit en la GP3. Leonardo Pulcini venció la primera carrera dominando desde los primeros compases mientras su compañero Simo Laaksonen se aupó a su primer podio en GP3 Series gracias a su sobresaliente actuación el último día.

La primera carrera vio un vibrante duelo por el liderato entre Pulcini y Mazepin. Ambos se adelantaron en varias ocasiones antes de que, de manera definitiva, el italiano de Campos Racing se consolidase en el liderato en la quinta vuelta. Además, el ruso, mientras intentaba seguir a Pulcini, se salió ligeramente de pista, ganando tiempo al reincorporarse a pista y recibiendo por tanto una penalización de diez segundos. Así, Pulcini ya no se vio incomodado en ningún momento y venció la carrera con más de ocho segundos de ventaja sobre David Beckmann. Laaksonen terminó en los puntos con su noveno lugar mientras Menchaca concluyó 18º.

Al día siguiente, Pulcini podría continuar en carrera pese a verse involucrado en un incidente en la salida con Beckmann y Anthoine Hubert que le hizo perder varias posiciones. Así, Laaksonen se convertiría en el puntal de lanza de Campos Racing en esta ocasión rodando en sexto lugar desde los primeros giros. En la décima vuelta ya era quinto tras adelantar a Giuliano Alesi, mientras ya en la última se aseguró el podio tras adelantar a Callum Ilott y Juan Manuel Correa. Un valioso tercer puesto en su primera temporada de GP3 Series. Pulcini terminó duodécimo, mientras Menchaca lo hizo en decimosexto lugar.

Pulcini ha sido cuarto en la clasificación general de pilotos con 156 puntos – 2 victorias, 2 segundos lugares y un tercero–, mientras Campos Racing ha ocupado la tercera en la de equipos con 185 puntos en total. El primer test colectivo de la temporada se celebrará en Yas Marina Circuit a partir del mes de diciembre.