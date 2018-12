Los criadores de animales de razas autóctonas exhiben pedigrí en Corbera

Las aves más selectas se dan cita este fin de semana en Corbera. La localidad de la Ribera Baixa acoge la XII Exposición Avival, organizada por la Asociación de Criadores de Razas de Gallinas y Palomas Autóctonas Valencianas. Aunque a simple vista pueda parecer un evento de animales de corral, en él se dan cita razas en peligro de extinción, otras que han sido recuperadas y un sinfín de animales que son criados única y exclusivamente para exhibirse ante el público.

La exposición nació hace más de una década, de manera humilde, y ha crecido año tras año hasta consolidarse como una cita de referencia para el sector avícola. «La primera edición se hizo en Borbotó, fueron alrededor de 300 animales, pero se quedó pequeña porque llegamos a congregar a más de 4.000 visitantes», evocó ayer uno de los organizadores, Sergio López, para recordar después: «La exposoición viajó a Requena, pero al ayuntamiento no le gustaba mucho, nos pusieron pegas. Este año casi no se hace, no encontrábamos un sitio, hace falta un mayor apoyo institucional a iniciativas de este tipo. Al final hemos podido organizar la exposición en Corbera y tenemos más de 1.000. El pueblo que acoge este evento, al menos durante unos días, es un referente de la Comunitat».

Gallinas, palomas, anátidas, faisánidos y conejos de todo tipo anidan ya en Corbera, en un recinto abierto al público desde ayer. De hecho, por la mañana se realizaron diversas visitas de escolares y jubilados. «La exposición cumple también una función didáctica, las excursiones escolares son gratuitas y así los niños pueden conocer de primera mano cómo es, por ejemplo, una gallina, que de otra manera no podrían saber», expuso López.

Aunque ese es uno de sus cometidos, el principal es otro: «El objetivo principal es trabajar codo con codo todos los criadores para mantener y recuperar todas las razas. Tenemos un patrimonio genético increíble que se ha perdido poco a poco. Eso se noto sobre todo a partir de los años 60, cuando algunas variedades autóctonas se perdían en detrimento de las aves ponedoras. Hemos ido corral a corral para encontrar algunos ejemplares o incluso introduir algunas variedades para poder llegar a las razas deseadas. También tenemos que inculcar a los más jóvenes que sigan este camino para que todo este trabajo no se lance a perder», explicó López.

Jurado sorprendido

España, y por ende la Comunitat Valenciana, se encuentra un peldaño por detrás de los países centroeuropeos en lo que a recuperación de aves de corral se refiere, con ferias más consolidadas que la valenciana. No obstante, en estos años, los miembros del jurado se han llevado sorpresas al encontrar especies que en sus respectivos países ya daban por desaparecidas, lo que demuestra que la organización y los participantes van por el buen camino.

En esta ocasión, el jurado está compuesto por expertos españoles, belgas y alemanes. Entre sus criterios a la hora de analizar y puntuar a los ejemplares presentados se encuentran, además de escoger aquellas aves que se ajustan más a los estándares, detectar qué razas están en peligro, descubrir qué criadores pueden perpetuarlas y velar por la diversidad de las especies.

Avival repartirá premios en las distintas categorías para gallos y gallinas de raza grande y enana, para las anátidas silvestres y domésticas, los faisánidos, los conejos y para las palomas (por su forma, vuelo, color, estructura, etc.).