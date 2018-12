Maquillaje y grandes cuidados en busca del animal más bello

Los animales de la exposición de Avivial son muy especiales: «Detrás de estas razas hay mucho trabajo. En cincuenta años se observa un proceso de selección fortísimo, esos animales que se introdujeron no se parecen en nada a los actuales. Son animales criados de cara a la exposición, no de cara a la producción. Está claro que las gallinas ponen huevos, pero en nuestro caso los regalamos a familiares y amigos, no tenemos una vocación de negocio. Les quitamos algunas plumas con pinzas, les maquillamos la cara con aceites especiales, limpiamos las patas. Es como un concurso de belleza. El jurado una de las cosas que tiene en cuenta para realizar su valoración es el patrón racial. Cada raza puede tener variedades de hasta quince colores diferentes», aseguró Sergio López.