La federación premia a Bea Pellicer como la ciclista más regular del circuito

La Federación de Ciclismo reconoció a la alcireña Beatriz Pellicer Amat como la corredora más regular en el ranking del circuito de cicloturismo. La corredora del club ciclista Murta acabó por delante de ilustres como la setabense Anna Sanchis. Otra ribereña, Susana Espert, del CC El Castell d'Alginet ha quedado en tercera posición. «El cicloturismo no es una prueba competitiva aunque requiere su preparación», comentó Pellicer. Son pruebas de 160 km de media que para cubrirlos «hace falta sacrificio, tiempo de entrenamiento y constancia. Debemos trabajar la resistencia pero también la altimetría. Por suerte se me da bien escalar por mi constitución más delgada y ahí he de aprovechar ya que bajando rindo menos», añadió. Para acumular la fuerza en las piernas Beatriz entrena por las montañas del valle de Ebo o el de la Gallinera. En la última gala del deporte alzireño fue destacada por el club ciclista Alzira. El cicloturismo es un deporte «muy bonito porque te permite disfrutar del paisaje y de los compañeros». La ribereña ha realizado cuatro veces la Quebrantahuesos en las cuales ha conseguido la medalla de oro, el reconocimiento que se da a los ciclistas que entran en una horquilla de tiempo, aunque no se llegue en primera posición. «El año que viene quiero volver a correrla».

Bea Pellicer tenía una interesante carrera atlética que fue truncada por una lesión. Había ganado varias veces la media maratón de Alzira y de otras poblaciones al tiempo que fue la primera española en una edición de la Maratón de Valencia. Logró bajar de las tres horas, tiempo que ahora no muchas corredoras consiguen marcar. "Una lesión en el tendón me sacó de lo que más me gustaba. Con el ciclismo puedo hacer deporte ya que el golpeo en el tendón no es tan agresivo como al correr". Aún así, este año ha notado molestias de las que espera recuperarse durante el actual periodo de descanso hasta que vuelva a comenzar la temporada cicloturista.