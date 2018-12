Ciudadanos se queda solo al exigir la devolución del coste de un viaje a Italia

Ciudadanos no ha conseguido ni un solo voto del resto de fuerzas políticas municipales, ni siquiera del PP, para reclamar que los dos asesores políticos que acompañaron a la vicealcaldesa y regidora de Fiestas, Isabel Aguilar, y al concejal de Comercio, Ivan Martínez, en un viaje llevado a cabo el pasado mes de julio a la localidad italiana de Bagnara di Romagna reintegraran el coste del desplazamiento. Los cuatro acudieron al país transalpino para participar en el Populi Pop Cult Festival y devolver una visita institucional realizada por representantes de aquella ciudad a Alzira como motivo de las fiestas falleras.

La portavoz de Ciudadanos, María José Llopis, defendió en el último pleno municipal la necesidad de solicitar el reintegro del dinero «al no constar en el expediente ninguna documentación ni informe elaborado por los técnicos municipales que justificase la necesidad de ese gasto». La edil reprochó las supuestas trabas que había encontrado para fotocopiar el expediente y precisó: «No se trata de si la cantidad es desproporcionada o insignificante, se trata de ser responsables con el dinero de todos y no aprovechar para irse de viaje gracias a los vecinos de Alzira». Finalmente apostilló: «Admitimos que todos nos podemos equivocar pero la virtud es ser capaz de reconocerlo y rectificar».

La propuesta de Ciudadanos no fue secundada por ningún grupo municipal. El PP, que comparte con la formación naranja los escaños de la oposición, prefirió abstenerse. Para justificarlo, el concejal José Palacios recriminó que se pretendiera «condenar a dos meros empleados a devolver el coste de un viaje que han tenido que realizar por decision de sus superiores». El representante del PP defendió la obligación de los cargos públicos municipales a representar institucionalmente al municipio y matizó que sus objeciones tampoco eran incompatibles con «considerar si el viaje fue política o estéticamente correcto o no» y subrayó que las dudas sobre la idioneidad de esa inversión alcanzaban incluso al partido del alcalde, Compromís, que se abstuvo a la hora de aprobar el gasto.

«Una cosa y la contraria»

Las explicaciones del equipo de gobierno fueron mucho más contundentes. Ivan Martínez reprobó la «hipocresía y cinismo» de Ciudadanos por haber prometido que renunciaría a tener personal asesor si accedía al consistorio «y disponer ahora de dos asesores que cobran 18.000 euros al año». El portavoz de EU también se preguntó cómo es posible que, si se preocupan tanto del presupuesto municipal por qué «se presentan con dos o tres invitados» a cada celebración municipal. «Defienden una cosa y la contraria, según sopla el viento», remató.

La socialista Aguilar calificó de «vergonzosa y absurda» la propuesta de Ciudadanos de reclamar dinero «a dos personas que son empleados y no políticos» y lamentó el oportunismo que exhibe la formación centrista. «Es la primera vez que se solicita en este ayuntamiento a trabajadores que devuelvan dinero», enfatizó.