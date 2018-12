Trullenque: «El médico ha de conocer a la persona antes de reconocer al enfermo»

El nuevo hijo predilecto de Carlet, Ramón Trullenque, destacó en el acto de nombramiento la importancia de que el médico pueda contar con el tiempo suficiente con los pacientes para conocer verdaderamente sus dolencias, para lo cual es necesario investigar más allá de la consulta. El cirujano local Ramón Trullenque recibía el pasado viernes el título y el reconocimiento de su pueblo. El acto celebrado en el Salón Giner reunió a amigos, familia y vecinos para rendir homenaje en un hombre que, como él mismo siempre afirma: «He trabajado en València, pero vivir, siempre he vivido en Carlet».

La antropóloga carletina Pepa García Hernandorena fue la encargada de presentar a Trullenque, destacando las fuertes raíces que guarda el médico en Carlet y que ha conservado a lo largo del tiempo a través no sólo de la familia sino de las diversos grupos de amigos. Además de la glosa del personaje, un audiovisual contó con los testigos de familiares, amigos y compañeros de trabajo tanto en su faceta de médico y cirujano en el Hospital General de València durante más de cuarenta años, como en la de escritor e historiador. Trullenque empezó una segunda etapa de su trayectoria profesional cuando se jubiló con los estudios de Historia y la escritura con la edición de varios libros sobre la historia de Carlet y de su gente.

El hijo predilecto de Carlet dedicó su discurso, que llevaba por título «Si el árbol no tiene raíces, no da frutos», a destacar a las personas que lo han influenciado en su vida. Trullenque destacó la importancia de las raíces, de los valores transmitidos por cada uno de los miembros de la familia e incidió en la necesidad del estudio de las humanidades: «No se puede desatar de la formación integral de las personas. LasEl nuevo hijo predilecto de Carlet reivindica al profesional humanista

nos enseñan a pensar y a no ser manipulables». Aplicado al campo de la medicina, Trullenque insistió en la concepción de la atención médica como la del médico de pueblo, una visión humanista que le hizo recordar las palabras de su padre: «El médico tiene que conocer a la persona antes de reconocer al enfermo».

Música y recuerdos

La alcaldesa de Carlet, Maria Josep Ortega, manifestó que el nombramiento de Ramón Trullenque como hijo predilecto de la ciudad «era una obligación ética, un mandamiento de la ciudadanía hacer hijo predilecto Ramón Trullenque Peris. Es un reconocimiento que le debíamos y que hemos cumplido porque además de su trayectoria profesional y vital, el hecho de ser carletino ha sido una de las cosas que Trullenque siempre ha vivido desde el corazón».

El acto contó con la actuación de Javi Forner Trio, que había adaptado el pasodoble «María de Carlet», creado por el compositor Benjamín Esparza en honor a la hija de Ramón Trullenque. También los amigos de la infancia del médico le entregaron un regalo recordando sus años juntos.