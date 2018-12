El Ciutat d'Alzira se sitúa en la tercera posición tras conseguir la victoria en la Font de la Figuera

En Segunda Regional Femenina, el Ciutat d'Alzira fue el único representante comarcal de los que sí disputaron partidos que consiguió vencer. Las pupilas de Óscar Belmar se impusieron como visitantes a la Font de la Figuera por 0-3 cortando así la dinámica de dos partidos (una derrota y un empate) sin sumar tres puntos. Dominó claramente el esférico durante todo el partido el conjunto ribereño, las locales no inquietaron el área alzireña, en un terreno estrecho en el que hubo que emplearse a fondo en busca de espacios. Laura Martínez estuvo a punto de abrir el marcador en otro balón al larguero que botó en línea de gol y Andrea Esteve vio como la escuadra escupía otro lanzamiento desde la banda. En el segundo tiempo, con intercambio de posiciones, con el equipo volcado y más intensidad, llegó la recompensa del gol a través de Laura Martínez,

Sara Martínez desde el punto de penalti y Cintia Torres en los últimos instantes. El Castellonense que, junto al Miramar, es el único equipo del grupo que no conoce la derrota, se dejó dos puntos contra el Catarroja. A punto estuvo de voltear definitivamente un 3-0 pero finalmente solo le dio para empatar. Con tres tantos abajo Judit Añó que suma tres partidos viendo portería recortó antes del pitido que indicaba el descanso. Sandra Garrigues y Rocío Sauco neutralizaron definitivamente la diferencia y dispusieron de ocasiones suficientes para haber completado una épica victoria para un equipo que no bajó los brazos.



Partido aplazado del Carlet

El Almussafes no pudo puntuar en Xàtiva y perdió por 3-0 tras haber conseguido la pasada jornada sus primeros puntos. Hasta con siete bajas por diferentes circunstancias viajó el equipo de Coronado que, por si no fuese poco, terminó con 9 jugadoras sobre un Municipal Paquito Coloma que no presenta el mejor estado para la disputa de los partidos.

El Carlet aplazó el encuentro que tenía que medirle al Oliva y lo jugará el próximo día 12 a las 20:30 h. en el Riu Magre.