"Repartir 7,6 millones de euros es la bomba"

El teléfono de la Administración de Loterías nº 3 de Alzira no ha dejado de sonar en toda la mañana. El gerente, Paco Comes, atiende una tras otra llamadas de felicitación y de medios de comunicación. Anoche repartió el premio más alto de la historia del sorteo de la Bonoloto y también el más importante por su cuantía desde que el despacho de loterías El Mercat abriera sus puertas a principios de los ochenta: 7.694.919,65 euros. El propietario del boleto agraciado no ha dado señales de vida. «No se puede saber quien es con la cantidad de gente que pasa, todo es que quiera aparecer», apunta Comes.

Las explicaciones que repite una y otra vez no impiden que Comes se emocione al hablar del premio. «La satisfacción de repartir la suerte es tremenda, me gustaría que el afortunado pasara para felicitarle, darle la enhorabuena y ver qué siente, porque es muy emotivo», relata a Levante-EMV, mientras señala que el importe más alto que hasta ahora había repartido la administración que regenta son los 2.870.000 de un quinto premio del sorteo de Navidad del año 2007. «También hemos dado premios de Lotería del Jueves, quinielas, bonolotos, pero el más alto había sido ese, aunque éste ha sido la bomba», subraya Comes.

El gerente de la administración recibió el mismo martes por la noche, pocos minutos después del sorteo, la comunicación de la delegación en València de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) de que había sellado el único boleto agraciado con un premio de primera categoría, los seis aciertos, al que habían correspondido casi ocho millones de euros. «Estábamos ya en casa y ya empezó todo el 'meneo' de la alegría y la emoción». El premio es, a la postre, el más alto dado en la historia de la Bonoloto desde que comenzó a celebrarse el sorteo en el año 1988. Ese reconocimiento lo tenía hasta ahora un premio de 7,2 millones de euros entregado en el año 1990.

El premio se ha convertido en todo un reclamo y la afluencia de clientes a lo largo de la mañana ha sido continua. «Se nota mucho, ha venido mucha gente, es un impulso que nos va a venir muy bien para de cara al sorteo de Navidad», destaca.