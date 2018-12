7,6 millones por un boleto de 3,5 euros

El mayor premio de la Bonoloto cae en Alzira. El agraciado permanece en el anonimato pese a la expectación que ha generado en Alzira el premio de mayor cuantía de la historia de la Bonoloto, 7.694.919 euros, sellado el mismo martes en la Administración de Loterías «El Mercat». El afortunado sólo gastó 3,5 euros en un boleto diario de siete apuestas. El azar ha dejado en la comarca casi 24 millones en menos de dos meses.

El teléfono de la Administración de Loterías nº 3 de Alzira no dejó de sonar durante el día de ayer. El gerente, Paco Comes, atendía una tras otra llamadas de felicitación y de medios de comunicación. La noche anterior había repartido el premio más alto de la historia del sorteo de la Bonoloto y también el más importante por su cuantía desde que el despacho de loterías «El Mercat» abrió sus puertas en los años ochenta: 7.694.919,65 euros. El agraciado, que no ha dado señales de vida, invirtió 3,5 euros en un boleto diario de siete apuestas que selló el mismo martes. Poco más se sabe. «No se puede saber quién es con la cantidad de gente que pasa, todo es que quiera aparecer, pero no es fácil», apuntó Comes.

La repetición de las mismas explicaciones una y otra vez no impedía que Comes se emocionara al hablar del premio. «La satisfacción de repartir la suerte es tremenda, me gustaría que el afortunado pasara para felicitarle, darle la enhorabuena y ver qué siente, porque es muy emotivo», relató a Levante-EMV, mientras señalaba que el importe más alto que hasta ahora había repartido la administración que regenta son los 2.870.000 de un quinto premio del sorteo de Navidad del año 2007. «También hemos dado premios de Lotería del Jueves, quinielas, bonolotos, pero el más alto había sido ese, aunque éste ha sido la bomba», subrayó Comes.

El gerente de la administración recibió el mismo martes por la noche, pocos minutos después del sorteo, la comunicación de la delegación en València de Loterías y Apuestas del Estado (Onlae) de que había sellado el único boleto agraciado con un premio de primera categoría, los seis aciertos, al que habían correspondido casi ocho millones de euros. «Estábamos ya en casa y ya empezó todo el 'meneo' de la alegría y la emoción». El premio es, a la postre, el más alto dado en la historia de la Bonoloto desde que comenzó a celebrarse el sorteo en el año 1988. Esta marca la tenían hasta ahora los 7,2 millones de euros entregados a un afortunado en el año 1990.

El premio se convirtió ayer en todo un reclamo para esta administración ubicada en una céntrica calle de Alzira y la afluencia de clientes a lo largo de todo el día fue continua. «Se nota mucho, ha venido mucha gente, es un impulso que nos va a venir muy bien para rematar bien la campaña de Navidad», destacó.



Sigue la racha en la Ribera

Se trata del cuarto premio de un importe relevante que los diferentes sorteos de Loterías y Apuestas del Estado dejan en la Ribera en poco de más de un mes, tres de los cuales han caído en Alzira. La racha comenzó el viernes 2 de noviembre cuando un boleto de la Bonoloto sellado en la Administración de Loterías nº 5 «La Sort», ubicada en el centro comercial de Carrefour, fue el único acertante de primera categoría -los seis aciertos- y resultó agraciado con algo más de 1,8 millones de euros. Apenas un día después, la Lotería Nacional dejaba una cantidad muy similar en Algemesí. La Administración de Loterías nº 3 había vendido tres series completas del primer premio, lo que se tradujo en 60.000 euros por décimo. Esa misma semana, un estanco de la calle Doctor Ferran de Alzira sellaba el único boleto con catorce aciertos de la quiniela con partidos de la cuarta jornada de la UEFA Champions League, lo que reportó al propietario un premio de 262.000 euros brutos. La suma de estos premios supera los 11,5 millones de euros.

Por otra parte, el sorteo del Cuponazo de la ONCE del pasado 19 de octubre repartía en Sueca 12,3 millones a través de 133 cupones, entre los que se encontraba el agraciado con 9 millones. El azar ha dejado en poco más de 50 días casi 24 millones de euros en la comarca a las puertas del sorteo de Navidad.



«Hemos dado otros premios, pero éste es mayúsculo, es la bomba»

No todos los días se entrega un premio de 7,6 millones de euros y el gerente de la Administración de Loterías «El Mercat» seguía ayer emocionado. «Éste es sin duda el premio más importante, de calibre mayúsculo (...), es la bomba», expresó Paco Comes en diferentes momentos a lo largo de la mañana. Esta céntrica oficina ubicada en la calle Faustino Blasco había repartido hasta el momento un quinto premio del sorteo de Navidad de 2007, un primer premio de la Lotería del Jueves ese mismo año y también un premio de la máxima categoría en la Bonoloto, aunque todos quedaban lejos de los 7.694.919 euros de un agraciado todavía anónimo.