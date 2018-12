"Llevamos 2 meses sin ver al nieto y no aguantamos más"

Tener un hijo es, para cualquier persona, uno de los momentos más significativos de su vida. Los padres lo darían todo él. Pero los abuelos también, la relación que existe entre ellos y sus nietos es igual de especial. Por ese motivo, Óscar y María José sufren cada día que pasa sin ver al suyo, cuya tutela está en manos de la Generalitat y se encuentra en estos momentos en el hogar de sus abuelos maternos. Tras no alcanzar un acuerdo con el régimen de visitas, llevan semanas sin verle. «No podemos dormir por las noches, estamos pasándolo muy mal. Sentimos una impotencia muy grande. No pedimos quedarnos con el niño, ¡qué va! Simplemente poder tenerlo un par de fines de semana al mes, como hacen otros abuelos», afirman compungidos.

Tras problemas en el seno familiar, «su madre recibió una carta en la que la Generalitat le decía que le quitaba el niño», explican, a lo que añaden: «Fuimos al ayuntamiento, a una reunión, en la que nos iban a decir lo que pasaba, pero para nuestra sorpresa ya estaba todo decidido. El niño se iba a quedar con su abuela materna. Estábamos convencidos de que sería lo mejor tanto para el pequeño como para nosotros, pensábamos que estaría bien y que podríamos verlo de vez en cuando».



Discapacitado

Pese a ello, había un detalle de aquel acuerdo que no les agradaba del todo: «Antes de aquello, podíamos visitarlo miércoles y sábado, luego solo los sábados. Además, nos imponían como condición que no podíamos sacarlo de Guadassuar. Ahora, por ejemplo, en estas fechas, ¿por qué no puedo yo llevar a mi nieto a la feria de Alzira? No lo entendemos. Para colmo, también le quitaban las visitas a su padre». Éste se encuentra en estos momentos ingresado en el centro penitenciario.

«Nos fuimos a vivir a Les Palmeres por temas de salud. Me sienta muy bien estar en la playa. Y entonces fue cuando vino el último de los cambios y de nuestros problemas. Nos impusieron como horario de visita los lunes y los miércoles, de 17,00 a 20,00 horas. Pero yo con ese horario no puedo ir a ver a mi nieto, no puedo conducir por la noche, tengo problemas de vista, una pierna amputada y la otra que apenas responde. Así que nos negamos a firmar esas condiciones y entonces nos dijeron que ya no podríamos verlo y así llevamos casi dos meses», explica Óscar.

«El niño tiene seis años, pero es todo un 'homenet'. Aunque las psicólogas nos decían que no le explicásemos la situación de su padre, le contamos que está en Picassent, en la cárcel. Él lo comprende y quiere ir a verlo. Pero no le dejan, cosa que tampoco comprendemos, yo cuando voy allí hay niños que también van a ver sus padres. Él quiere que la familia esté unida y más ahora que viene la Navidad», señala el matrimonio.