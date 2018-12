Detienen a un policía local de Turís por un presunto caso de violencia machista

El Ayuntamiento de Turís ha apartado del servicio a un agente de la Policía Local al que el juzgado de instrucción de Requena investiga por un presunto delito de violencia de género sobre su expareja. Una patrulla de la Guardia Civil de Chiva detuvo al agente el martes pasado tras una fuerte discusión con su exmujer, al parecer, por unas desavenencias en el régimen de visitas a la hija que tienen en común. Fuentes consultadas detallaron que el agente pasó esa noche en el calabozo antes de su traslado al juzgado de guardia de Requena, que decretó su puesta en libertad a la espera de la celebración del juicio, si bien como medida cautelar dictó una orden de alejamiento de su anterior pareja. La comunicación del juzgado sobre el procedimiento abierto al agente provocó que el Ayuntamiento de Turís decretara la suspensión de empleo de este integrante de la Policía Local, una medida cautelar que establece el protocolo de aplicación en estos casos, confirmaron fuentes municipales.

El agente implicado es un policía local interino que forma parte del cuerpo municipal de Turís desde hace aproximadamente doce años, sin que consten antecedentes de un comportamiento agresivo o violento. Diversas fuentes consultadas señalaron que en el incidente con su expareja no hubo una agresión física, sino más bien profirió expresiones que podrían tener la consideración de amenazas o coacciones.

La discusión que dio lugar a la detención por un presunto delito de violencia de género se produjo cuando el agente, que ya no convive con su expareja, acudió con la intención de recoger o ver a la hija común y, al parecer, la madre se opuso en base a consideraciones que no han trascendido. Esta negativa provocó la reacción supuestamente airada del padre, que derivó en la interposición de una denuncia y su posterior detención por parte de efectivos de la Guardia Civil adscritos al cuartel de Chiva.



Pendiente de la resolución judicial

La detención se produjo en la jornada del martes y la posterior notificación del juzgado de Requena ha provocado que el Ayuntamiento de Turís aplicara el protocolo previsto y apartara del servicio al agente implicado mediante la suspensión cautelar de empleo -inicialmente se le mantiene el sueldo- a la espera de conocer qué determinan los órganos judiciales. Cabe señalar que, al tratarse de un agente interino, no cuenta con un arma reglamentaria asignada por la Policía Local, que le hubiera sido retirada en una situación como ésta.

La detención de este agente de Turís por un presunto caso de violencia de género transcendió ayer, el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana daba a conocer los datos del Observatorio contra la violencia Doméstica y de Género, que revelan que las denuncias presentadas en los juzgados valencianos han aumentado en el tercer trimestre un 1,6 % al pasar de las 5.971 registradas entre julio y septiembre de 2017 a las 6.068 formalizadas en el mismo período del año en curso.