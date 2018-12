El vertedero que amenaza l'Albufera incumple la normativa ambiental

A nadie le sorprende que la antigua planta de reciclaje de madera de Sollana (que en la actualidad tiene más de vertedero descontrolado que de otra cosa) se prendiera fuego el pasado sábado. Ya había ocurrido este verano y era cuestión de tiempo de que se repitiera un episodio similar. Lo sorprendente es que se haya permitido durante tiempo su existencia a escasos metros (menos de un centenar) del espacio protegido que delimita el Parc Natural de l'Albufera pese a la estricta regulación que registra la zona. La incredulidad de los expertos en la materia es absoluta. «Uno coge la normativa, le echa un ojo, y se ve que aquello lo incumple todo», explicó ayer a Levante-EMV David Martínez, licenciado en Ciencias Medioambientales y técnico en Prevención. Cabe recordar, además, que el ayuntamiento le retiró la licencia a la empresa titular de la nave por incumplir los permisos.

«Un vertedero de esas características, tan cerca de l'Albufera y del casco urbano de Sollana no tiene sentido y existe una clara afección tanto a la zona natural como la habitada por personas», repuso Martínez. De hecho, según explicó, el principal problema del lugar no viene dado por el incendio (que no hace más que corroborar que allí existe una gigantesca masa de desechos cuya procedencia es desconocida en muchos casos). El inconveniente que destaca, por encima del resto, es su mera existencia. «Mientras ese vertedero siga allí, cada vez que llueva, por ejemplo, se creará como un lixiviado de la montaña de residuos que después se filtra hacia el subsuelo y se puede dirigir a l'Albufera a través de las muchas acequias que hay en la zona, y eso es algo que ha ido pasando todo este tiempo sin que nadie intervenga», añadió.

«Todo esto no es desconocido, todo el mundo sabe que está allí», lamenta el especialista. El propio alcalde en funciones de Sollana, Juan José Martínez,reconoció a este periódico hace un par de días que el ejecutivo «se puso manos a la obra» al inicio de la legislatura para que la conselleria de Medio Ambiente inste al propietario a realizar la limpieza pertinente. Con el curso político a escasos meses de finalizar, no se ha puesto solución al problema.

«Existe una dejadez enorme por parte de todas las administraciones», comentaba al respecto Martínez, que añadió: «Todos tienen la culpa de lo ocurrido, desde los ayuntamientos de Sollana y València hasta la conselleria y el ministerio. Nadie ha hecho nada para evitarlo. Yo, desde luego, tengo claro que si fuera director del parque natural no permitiría que estas cosas pasaran». Según recordó, él se percató de la existencia del vertedero hace unos tres años y alertó tanto a la conselleria de Medio Ambiente como al Seprona. Más recientemente, el grupo La Ribera en bici-Ecologistes en Acció pidió explicaciones a la propia administración autonómica como al ministerio Fiscal, concretamente tras el incendio que tardó casi veinte días en extinguirse de este verano. Ha vuelto a prenderse fuego antes de que hayan recibido una respuesta.

Fácil acceso

Martínez comprobó en aquella ocasión las dimensiones del vertedero y la magnitud del problema: «Me llamó mucho la atención porque era una auténtica barbaridad, era tan grave que no tenía ni palabras, sobre todo por las implicaciones medioambientales que aquello suponía. No era como un vertedero ilegal de los que proliferan en muchos pueblos, que es de media hanegada y tiene cosas más o menos normales. Allí había de todo y eso es lo que lo convierte en peligroso, porque hay muchas cosas cuyo origen se desconoce. Además, tan cerca de los campos de arroz y las acequias...», reiteró, preocupado.

No obstante, para el experto medioambiental todavía existe una esperanza. «El daño ya está hecho, estoy convencido de que el suelo está contaminado y se tendrá que declarar como tal en el futuro; pero las consecuencias pueden ser menores si se actúa de una vez. Ahora se tendría que hacer un estudio de impacto en el parque natural e investigar cuánto tiempo han estado esos residuos allí. Porque hay que tener en cuenta que aquello es un lugar en el que cualquiera puede entrar a tirar todo tipo de residuos, alrededor del 60 % de la nave carece de valla, así que limpiarlo todo, sellar y retirar los residuos implicará un gasto importante, pero es extremadamente necesario», sentenció.

El incendio, que se encuentra controlado, permanece activo y se estima que su extinción completa no se producirá hasta dentro de varias jornadas. Las labores en la nave de Sollana no cesan durantes estos días. De hecho, el lunes (Nochebuena) los técnicos del área de Medio Ambiente realizaron una serie de análisis para conocer el impacto del humo y comprobar la calidad del aire. Asimismo, se restableció el suministro eléctrico en la zona industrial, cuya red había sufrido daños a causa del fuego.